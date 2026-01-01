Manolo González y Lamine Yamal se vuelven a ver las caras tras la polémica que dejó la expulsión de Cabrera

El último encuentro entre el Espanyol y el Barcelona en el RCDE Stadium terminó con el defensa local viendo la tarjeta roja, lo que provocó duras declaraciones del técnico del conjunto perico contra el extremo culé y de la selección española

El Espanyol recibe al Barcelona este sábado en el RCDE Stadium, en el encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports. Los de Manolo González reciben a un equipo como el de Hansi Flick que volverá apostar por la titularidad de Joan García, del que habló Javi Puado en su análisis sobre el derbi. En este sentido, el choque tendrá también el reencuentro entre el técnico del conjunto perico y Lamine Yamal, señalado éste último por parte del primero por su actuación en el último partido, el pasado 15 de mayo de 2025.

El Espanyol - Barcelona, tras la última polémica de 2025

Manolo González fue muy claro analizando, en la rueda de prensa posterior al Espanyol - Barcelona de la pasada temporada, la expulsión de Cabrera por una jugada con Lamine Yamal en el minuto 80: "Nos estamos cargando el fútbol, no por nada, pero sí que es una acción que no tiene una fuerza como para lesionar a nadie ni hacer daño. No es una acción ni agresión de un tipo que digas un golpe en la cara o una entrada para lesionar a alguien". Además, el técnico del conjunto perico desveló qué le dijo al extremo internacional con España durante el partido, al que llega tras recibir diferentes premios en los Globe Soccer Awards: "Le he dicho que deje de tirarse, nada más. Le he dicho eso, nada más. Es un gran jugador, eso no se lo he dicho allí, pero sí que le he dicho que no era necesario tirarse en esa acción de Cabrera".

Por su parte, Soto Grado, colegiado de aquel Espanyol - Barcelona, tuvo muy claro la tarjeta roja que tenía que mostrarle a Cabrera, argumentándolo de esta manera en el acta tras el encuentro: "Golpear en el estómago empleando fuerza excesiva estando el balón en juego". Tras ello, ambos futbolistas también se verán las caras, con un Lamine Yamal que viene, de hecho, de provocar una nueva expulsión, la de Renato Veiga en el duelo ante el Villarreal en La Cerámica. Además, el extremo del conjunto de Hansi Flick llega en un gran estado de forma, tras ser titular en todos los partidos de los azulgranas desde el pasado 18 de octubre, justo después de sufrir problemas con la lumbalgia que le impidieron entrar en la convocatoria del choque contra el Sevilla.

El Espanyol, con el reto de las siete victorias consecutivas

Sin embargo, el Espanyol llega al duelo contra el Barcelona tras haber ganado los últimos cinco duelos de LaLiga EA Sports, lo que deja a los de Manolo González en la quinta posición de la tabla con 33 puntos. Por ello, el reto del conjunto perico es mayúsculo, ya que el sábado le toca al líder de la clasificación visitar el RCDE Stadium, pero podrían firmar seis triunfos seguidos, logrando una marca histórica en el campeonato doméstico.