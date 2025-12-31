Javi Puado analiza el derbi ante el Barça y deja un mensaje: "Joan Garcia es ya pasado de este club"

El futbolista del Espanyol ha analizado el partido del sábado contra el Barcelona de Hansi Flick, además de repasar los últimos enfrentamientos en casa contra el conjunto culé y la importancia de los aficionados en cada partido en el RCDE Stadium

Javi Puado ya pone el foco en el encuentro de este sábado contra el Barcelona, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports. El Espanyol sigue preparando un partido vital como suele ser el derbi frente al conjunto de Hansi Flick, que dispondrá de jugadores como Pedri ya recuperados. Sin embargo, el futbolista del equipo perico ha querido analizar lo que puede dar de sí el choque ante los azulgrana, además de lo que supone el regreso de Joan García, del que quiso hablar también Joan Collete, expresidente de la entidad, de manera muy clara.

Javi Puado valora el enfrentamiento contra los de Hansi Flick

De esta manera, Javi Puado ha atendido en los medios de comunicación en los días previos al derbi contra el Barcelona, del que se está preparando un especial dispositivo de seguridad: "Al final Joan Garcia es ya pasado de este club, nos ayudó en su momento y ahora está en el Barcelona. Nosotros nos debemos centrar en lo nuestro. Nosotros debemos intentar ganar el partido, juegue quien juegue de ellos e intentar hacerlo lo mejor posible para llevarnos los 3 puntos. Nos tenemos que centrar en hacer el mejor partido posible para intentar ganar".

Además, Javi Puado hizo especial hincapié al hecho de jugar en casa, ante su afición en el RCDE Stadium: "Jugamos en nuestra casa, con nuestra afición, en nuestro estadio y llegamos en una buena dinámica. El objetivo es ganar, no hay otra, todo lo que no sea ganar el primer derbi en casa después de tantos años, no vamos a estar del todo contentos". Por otro lado, el futbolista del Espanyol ha valorado la falta de victorias contra el Barcelona, que tendrán a Pedri de vuelta: "La verdad es que en los últimos años no hemos podido conseguir la victoria en casa, en la Liga, y tenemos ganas porque creo que nunca se ha ganado en la competición regular".

Javi Puado pide que no haya altercados contra el Barça

Javi Puado también reconoce una de las victorias contra el Barça y las amenazas del equipo de Hansi Flick: "Se ganó en la Copa, recuerdo, pero en la Liga nunca lo hemos conseguido, creo que puede ser un buen año para hacerlo. Tienen los mejores jugadores del mundo en su equipo y va a ser difícil, pero nosotros estamos en una buena dinámica, venimos de cinco victorias, queremos la sexta.

Por último, Javi Puado reclamó que no haya altercados: "Lo más importante es jugar con nuestra afición, que no haya ningún altercado que se pueda aprovechar para parar el partido y que luego nos hagan jugar sin público. Disfrutar con ellos, ganar con ellos y que la gente esté tranquila, que nos anime como nunca y que cuando acabe el partido todos estemos contentos y podamos irnos a casa con los tres puntos".