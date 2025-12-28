El Barcelona, galardonado con diferentes premios en los Globe Soccer Awards

Lamine Yamal ha recibido el trofeo Maradona, el galardón al mejor delantero y jugador sub-23, Raphinha al mejor futbolista de la temporada pasada en LaLiga EA Sport, así como Aitana Bonmatí, además de Joan Laporta, presente en el acto, que ha recogido el de mejor club de 2025

Dubái ha vuelto a acoger un año más la gala de los Globe Soccer Awards. De esta manera, el Barcelona ha sido uno de los más protagonistas del acto, por sus diferentes méritos que han firmado en 2025, tanto en el equipo masculino como femenino. Por ello, Lamine Yamal, que viene de ser clave en la victoria contra el Villarreal, ha sido uno de los más destacados al recoger hasta tres galardones, el de mejor delantero, mejor jugador sub23 y el trofeo Maradona. Además, Joan Laporta ha recogido el premio de Hansi Flick y Raphinha, correspondientes al mejor entrenador y jugador de la pasada Liga EA Sports.

Lamine Yamal, gran protagonista, recibe tres premios en los Globe Soccer Awards

Lamine Yamal ha sido uno de los grandes protagonistas de los premios Globe Soccer Awards. El extremo del Barcelona, que se mantiene con 200 millones de euros de valor de mercado, ha recibido el Trofeo Maradona y así ha comentado sus sensaciones tras ganarlo: "El año pasado era el niño que acababa de llegar, pero ahora soy un jugador importante en el club y la selección. Mejor no compararse con nadie. Yo quiero hacer mi camino".

Por otro lado, Lamine Yamal, que comparte vestuario con un Ferran Torres desatado en 2025, fue nombrado mejor jugador sub-23 de LaLiga EA Sports, que lo recibió en manos de un Andrés Iniesta que quiso valorar el mismo: "Muy feliz de vivir ese momento. Estuve muchos años esperando en La Masia ese momento. Mi sueño fue ser jugador profesional y ese día lo cumplí. Siempre traté de dar lo mejor de mí y mejorar y trabajar fuerte. Con mentalidad de querer ser mejor cada día". Por último, el jugador de 18 años fue también galardonado con el premio al mejor delantero de LaLiga EA Sports 2024/2025, por delante de otros que también se disputaban el galardón como Raphinha, Dembélé y Mbappé.

Laporta, presente en la gala

Además, Laporta recogió el trofeo del ausente Raphinha, al mejor jugador de la anterior Liga EA Sports, al igual que Hansi Flick, premiado con el galardón al mejor entrenador del pasado curso. Sobre ello, el presidente del Barcelona tuvo unas palabras: "Es un privilegio y es muy emocionante recoger el premio de Hansi Flick. Es mérito de Hansi, de los servicios médicos. La clave de su éxito es que se ha integrado muy bien en el club y la ciudad y tiene un equipo de colaboradores increíbles. Es un hombre apasionado con una especial sensibilidad con los jugadores".

No obstante, el Barcelona también fue premiado como el mejor equipo masculino de la pasada Liga EA Sports, que terminaron conquistando en el primer año de Hansi Flick en el club, además del femenino, como destacó Laporta en su presencia en Dubái: "Gracias por este reconocimiento. Tenemos un equipo de mujeres que lo gana todo. Es una manera de reconocer a todas las mujeres que estamos promocionando en el primer equipo. Están haciendo un esfuerzo muy importante para dejar una sociedad mejor. Estoy muy orgulloso del premio. El Arsenal hizo una gran temporada también, pero nosotros tenemos una gran trayectoria. El Barça femenino es una referencia en el mundo". Por último, Aitana Bonmatí fue reconocida como la mejor jugada del anterior curso, al igual que Dembele por su gran 2025 en el PSG.