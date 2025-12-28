Ferran Torres y un estado de forma que hace replantear las cosas al Barça

El delantero del Barça ha marcado 27 goles en 2025 y se ha erigido como una alternativa fiable al '9'

Ferran Torres necesitaba una confirmación definitiva de que su reconversión al puesto de delantero centro era el camino adecuado y 2025 le ha dado la razón. Nadie ha marcado más goles que él en España en el año natural. Veintisiete tantos con el Barça que le sitúan por encima de todos los delanteros nacionales que aspiran al ‘9’ de la Selección.

Dieciocho de esos goles han llegado en Liga, una cifra que le coloca por delante de Samu Omorodion, Ayoze Pérez, Hugo Duro, Borja Iglesias, Mikel Oyarzabal o Roberto Fernández, una de las revelaciones del Espanyol. Ferran no solo ha liderado la estadística, lo ha hecho además en un proceso de adaptación constante, alternando posiciones y asumiendo responsabilidades que han ido más allá del simple remate.

La Copa que lo cambió todo

El punto de inflexión llegó en la Copa del Rey de la pasada temporada, ya dentro del año 2025. Con Lewandowski como titular indiscutible en Liga y Champions, Ferran aprovechó el torneo del KO para mostrar una versión de ‘9’ puro que hasta entonces solo había aparecido de forma intermitente. Su hat-trick al Valencia en cuartos fue una declaración de intenciones, pero su impacto real llegó en las eliminatorias decisivas.

Marcó el 0-1 en la vuelta de semifinales en el Metropolitano, el gol que clasificó al Barça para la final, y firmó el recordado 2-2 en La Cartuja ante el Real Madrid, llevando el partido a la prórroga cuando la Copa parecía escaparse. Dos goles de delantero centro clásico, atacando el espacio con inteligencia y ejecutando con frialdad.

Un ‘9’ asentado en el Barça de Flick

La actual temporada 2025-26 ha terminado de consolidar esa transformación. Ferran ha firmado una gran primera vuelta, con doblete ante el Athletic, hat-trick frente al Betis y un tanto clave para cerrar el triunfo contra el Atlético. Aunque no ha marcado en los últimos partidos del año, su rendimiento ha sido constante incluso cuando Flick lo ha utilizado como extremo izquierdo por necesidades tácticas.

Su crecimiento ha tenido un efecto directo en la planificación del club. Laporta y Deco ya no consideran prioritario acudir al mercado para fichar un gran ‘9’ si Lewandowski no continúa. Ferran ha cambiado el escenario: de alternativa puntual a delantero fiable y estructural.

La asignatura pendiente: la Selección

Paradójicamente, su explosión goleadora no le ha garantizado el puesto de delantero centro en la Selección. Luis de la Fuente sigue apostando por Oyarzabal en ese rol, valorando su capacidad asociativa ante defensas cerradas. Eso ha relegado a Ferran a una primera alternativa en banda, pese a ser el máximo goleador español del año.

La temporada aún es larga, pero Ferran ya ha demostrado saber esperar. Se entiende de memoria con Pedri y Lamine, castiga como pocos los espacios y ha aprendido a jugar como nueve. Los números ya hablan por él.