Lamine Yamal: "Me gustaría ser lo que todo el mundo quiere que sea"

El astro barcelonista ha subido una publicación a sus redes sociales muy enigmática y sus seguidores ya han comenzado a hacer suposiciones sobre un posible futuro literario

Son sólo 18 años y aunque muchos critiquen su personalidad, tiene bastante y eso es innegable. Sólo alguien con una mentalidad diferente podría soportar lo que Lamine Yamal lleva hasta ahora aguantado. Ni sus regates eléctricos ni sus goles le han permitido librarse de las voces más críticas por su estilo de vestir, su manera de ser fuera del campo o por llevar una racha de partidos sin marcar. Sin embargo, nunca ha perdido las formas ante los medios de comunicación ni en el terreno de juego.

Tomar las riendas tanto del FC Barcelona como de la selección española en ataque a su edad no debe ser nada fácil. Y él está encantado con ello. Con sus cascos, con sus bailes y con sus celebraciones hace que parezca sencillo. Pero no lo es. Sentir la presión de ser el nuevo Messi para la afición barcelonista le han hecho a otros, como Ansu Fati, incluso desaparecer del mapa. Pero Lamine es distinto. Al menos, por ahora.

Y aunque su entorno parece que no le ayuda, o más bien las apariciones mediáticas de su padre, el jugador está en plena fase de madurez y ya ha comenzado a dar muestras de ello. Y es que como demuestra en su última publicación en Instagram, no todo en su vida es fiesta y fútbol, sino también hay lectura y reflexión personal para intentar formarse como persona.

El astro culé ha subido una foto desde una de las habitaciones de su casa en la que se ve Barcelona de fondo y una pantalla de ordenador, también muy negra, en la que parece un escrito titulado: "Capítulo 1: Mi abismo interno". Y cuyo inicio es el siguiente: "Me gustaría ser lo que todo el mundo quiere que sea".

Fue subir dicha publicación y sus seguidores han comenzado a inundar de comentarios la misma. Algunos creen que se trata del inicio de un libro autobiográfico, mientras que otros apuntan a que sería algún libro de autoayuda que pudiera estar leyendo el extremo azulgrana.

El padre de Lamine Yamal podría participar en un 'reality show'

Y mientras Lamine Yamal parece que intenta dar signos de madurez, su padre, Mounir Nasraoui, más conocido como 'Hustle Hard', podría saltar a la palestra de nuevo con todo lo que eso conlleva.

Unas declaraciones de los hermanos Carlos y Daniel Ramos, conocidos como 'Zona Gemelos', han dejado entrever la posibilidad de que el progenitor del astro culé participe en su próximo 'reality show': 'La Cárcel de los Gemelos'.

Incluso han tanteado a Neymar, pero son realistas y lo ven más complicado. Pero que el padre de Lamine Yamal acepte ya sería para ellos un sueño: "Sería un concursante muy bueno para 'La Cárcel de los Gemelos'. No creo que nos conteste, pero el padre de Lamine Yamal en 'La Cárcel de los Gemelos' sería histórico".

Además, tienen en mente ya cómo sería su papel en dicho programa: "Lo hemos pensado de forma fantasiosa. Sería brutal. En el vis a vis tendría que venir Lamine Yamal a verlo. Y los días de partido del Barça le podemos dejar dos horas para que reaccione al partido".