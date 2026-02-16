Girona - FC Barcelona: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 24 de LaLiga

El conjunto gerundense recibirá al FC Barcelona para disputar una nueva edición de este duelo catalán, correspondiente al partido de la jornada 24 de primera división. En la noche de hoy, Montilivi registrará una gran entrada para recibir al líder de LaLiga.

Girona y FC Barcelona se medirán por segunda vez en esta temporada. En esta ocasión será en territorio hostil para los de Hansi Flick, en el partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports, y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los dos equipos catalanes se disputará en la noche de hoy lunes 16 de febrero.

Una cita de vital importancia para ambos conjuntos a pesar de la diferente situación clasificatoria que atraviesan. El FC Barcelona busca recuperar esa distancia que el Real Madrid le ha recortado en las últimas jornadas. El Girona, por su parte, busca alejarse lo máximo posible de la zona roja de la tabla clasificatoria.

Míchel puede agitar la zona alta de LaLiga EA Sports

Se miden dos equipos en situaciones clasificatorias diferentes, pues el FC Barcelona se presenta como líder en Montilivi tan solo un punto por encima del Real Madrid, su inmediato perseguidor. El Girona llega tras el empate amargo ante el Sevilla FC. Su desacierto en los últimos minutos de partido le está costando varios puntos a los de Míchel.

Girona No Iniciado - Barcelona

La dinámica del Girona ha cambiado en los últimos meses gracias al buen hacer de jugadores como Ounahi. El cuadro de Gerona ha mejorado su racha alejándose, no de forma definitiva, de los puestos de descenso. El FC Barcelona de Flick sigue con la sexta marcha puesta en todas las competiciones. Sin embargo, su último tropiezo ante la Real Sociedad en la jornada 20, ha apretado los dos primeros puestos de la clasificación.

Girona - FC Barcelona: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al FC Barcelona con el Girona, correspondiente a la vigesimocuarta jornada de primera división, se disputará en Montilivi este lunes 16 de febrero de 2026, a partir de las 21:00 horas. Se espera un cielo soleado con algunas nubes de paso y una temperatura por debajo de los 10 º.

Girona - FC Barcelona: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos vascos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en DAZN LaLiga (dial 55 en Movistar+ y dial 113 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. También se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Girona - FC Barcelona: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde de Montilivi. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.