Vivian da la buena noticia en otro entrenamiento sin Nico Williams

El equipo que entrena Ernesto Valverde se ha ejercitado este lunes con la vista puesta en el partido de LaLiga contra el Elche CF. El central está evolucionando positivamente de su lesión, mientras que el extremo se ha ausentado en la sesión

El Athletic Club ha vuelto a trabajo este lunes con la vista puesta en el partido contra el Elche CF que juega este viernes y que corresponde a la jornada 25 de LaLiga. Un encuentro importante para el equipo que entrena Ernesto Valverde ya que tiene obligación de ganar para seguir en la pelea por clasificarse para competiciones europeas. Una sesión que ha estado marcado por la ausencia, de nuevo, de Nico Williams, pero también por los positivos avances de Dani Vivian.

Nico Williams, extremo y estrella del Athletic Club, no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros en el entrenamiento realizado este lunes. El futbolista sigue convaleciente de su pubalgia y todo indica a que no podrá jugar el partido contra el Elche CF tal y como ocurrió en el choque del Real Oviedo en donde Nico Williams se quedó fuera de la convocatoria.

El Athletic Club ha optado por darle más descanso a Nico Williams para que se recupere lo mejor posible de las molestias físicas que le provoca la pubalgia. De hecho, su hermano, Iñaki Williams, manifestó con menor carga de partidos y más tiempo para recuperarse el atacante pueda volver a jugar pronto. "Creo que estas semanas, que tenemos partidos de fin de semana a fin de semana, le van a venir bien para poder dosificarse, recuperar, hacer un tratamiento conservador entre semana e intentar llegar a los findes y poder competir".

Dani Vivian sí está cerca de volver

No todo son malas noticias para el Athletic Club ya que el entrenamiento de este lunes ha servido para que Dani Vivian se ejercite con normalidad. El central está evolucionando positivamente de la lesión en el aductor y si no hay recaída podría jugar contra el Elche CF este mismo viernes.

Dani Vivian no juega un partido con el Athletic Club desde el pasado mes de enero, habiéndose perdido así los tres últimos encuentros de LaLiga y los dos últimos de Copa del Rey.

Mikel Jauregizar es sometido a pruebas

Al margen de todos los lesionados de larga duración, el entrenamiento del Athletic Club también ha estado marcado por la ausencia de Mikel Jauregizar que tuvo que dejar de jugar el partido contra el Real Oviedo por culpa de una lesión.

El centrocampista está siendo sometido a pruebas médicas para descartar una lesión ósea lo cual sería un gran contratiempo para el Athletic Club ya que Mikel Jauregizar es titular indiscutible en el equipo que entrena Ernesto Valverde.