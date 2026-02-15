Jauregizar rescata al Athletic Club y siembra la preocupación en Ernesto Valverde

Jauregizar protagonizó la buena y la mala notica del partido del Athletic Club. el centrocampista se reencontró con el gol para poner la primera piedra de la remontada ante el Oviedo, pero se retiró lesionado del césped del Carlos Tartiere

El Athletic Club de Bilbao suma la segunda victoria consecutiva en LaLiga en lo que va de año. El conjunto rojiblanco fue capaz de imponerse, por la mínima, al colista de Primera división, el Real Oviedo. Los vascos arrancaron el partido por detrás en el marcador, pero Jauregizar puso las tablas en el luminoso justo antes de retirarse lesionado del terreno de juego. El futbolista dio una de cal y otra de arena al Athletic Club que queda pendiente de las molestias del joven centrocampista de cara a los partidos que se aproximan en un tramo de temporada crucial para determinar el objetivo a cumplir antes de que se cierre el curso.

Jauregizar rescata al Athletic Club y se retira lesionado del Carlos Tartiere

Poco a poco el Athletic Club parece que va remontando el vuelo tras una temporada oscura en San Mamés. Los resultados no acompañaban, aunque actualmente el club rojiblanco suma dos victorias consecutivas en LaLiga. En la última ante el Real Oviedo destaca, especialmente, la participación de Jauregizar que anotó el 1-1 para dar alas a sus compañeros. El empate llegó justo después de que Viñas e Ilyas Chaira asustasen a la defensa rival y de que Thiago Fernández entrase por Hassan. En el minuto 58 mal pase de Bailly en salida de balón, Sibo falló después y Jauregizar superó la presión de Colombatto para con la diestra marcar un golazo desde la frontal del área.

Tras esto, en el minuto 62, el centrocampista vasco volvió a ser noticia sobre el césped del Carlos Tartiere tras pedir el campo. Unas molestias, de las que están pendientes en el Athletic Club, obligaron a Ernesto Valverde a sacar del campo al héroe de los 'leones' que queda pendiente de pruebas para determinar el grado de lesión.

Ernesto Valverde sobre las molestias de Jauregizar: "Había que cambiarlo"

Sobre el estado físico de Jauregizar y las molestias, Ernesto Valverde ha explicado en rueda de prensa lo que le ocurrió al centrocampista sobre el terreno de juego, detallando que tras recibir un golpe no se encontraba cómodo sobre el césped, a pesar del golazo anotado. "En una caída, un medio golpe, no se encontraba a gusto a pasar de que marcaba. Era en un salto anterior y había que cambiarlo", subrayaba Ernesto Valverde que espera no perder a Jauregizar en una tramo de temporada crucial y cuando la enfermería rojiblanca estaba empezando a vaciarse.