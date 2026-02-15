Ernesto Valverde y su charla al descanso para obrar la remontada: "﻿El partido se nos estaba yendo por las esquinas..."

El técnico del Athletic destaca la actitud de sus jugadores en la segunda parte, todavía no quiere mirar a Europa y deja claro que Nico Williams no jugará si no está al 100%

Ernesto Valverde ha pasado por la sala de prensa tras conseguir el triunfo en el Carlos Tartiere tras remontar en la segunda parte, reconociendo que tuvo una intensa charla con sus jugadores al descanso.

"Teníamos que cambiar nuestra dinámica tal y como estábamos en el partido. Es verdad que podemos acusar que nos han hecho un gol, pero el partido se nos estaba yendo por las esquinas. Nos han ganado los dos duelos en esa jugada, pero a partir de ahí ellos han ido creciendo y nosotros hemos acusado demasiado ese golpe, cuando un gol siempre te pueden hacer. Nuestra idea era cambiar hacia una actitud más competitiva en el segundo tiempo y lo hemos conseguido", ha explicado el 'Txingurri'.

Análisis del partido

"Se notaba en el partido y en el ambiente lo que nos estábamos jugando, tanto nosotros como ellos. Hemos empezado bien el partido, pero la verdad es que nuestro primer tiempo no ha sido de los mejores. Ellos han estado un poco por encima de nosotros. Hemos acusado el gol que nos han hecho y cómo nos lo han hecho. En el segundo tiempo tenemos que ir a por todas. Hemos salido fuertes arriba, metiéndoles en el área y ya han venido un poco los goles y el poder marcar. Y, al final, se notaba que había mucha tensión por lo que nos estábamos jugando nosotros, lo que se juegan ellos. Esos tres puntos sabemos lo que valen, también lo que valían para ellos. Nosotros intentando aguantar el marcador y ellos intentando marcar, bueno, lo típico de estas situaciones".

Los motivos de un primer tiempo para olvidar

"Pues porque nosotros somos así. A veces jugamos muy bien y a veces no juegas tan bien, y porque el contrario también juega y el Oviedo es así, también tiene buenos jugadores y tiene argumentos. Al final estamos jugando fuera de casa con un rival que se está jugando mucho y, evidentemente, nosotros queremos salir al campo, mandar, llevar la dinámica del juego y que todo nos salga y pasarlo muy bien, pero es que no sé cómo, pero no lo pasamos tan bien porque nos cuesta sacar los resultados y mucho más en situaciones en las que, evidentemente, estás con una urgencia de puntos que hace que todo, pues bueno, empujes más, pero a veces no eres tan fino, sin más".

Qué debe mejorar el Athletic

"Lo más urgente es lo mismo de urgente que tiene el Oviedo y que tienen el resto de los equipos de Primera, conseguir los puntos, que de lo que se trata es de eso. Evidentemente, tienes que tener juego para conseguir los puntos, tienes que tener juego y actitud para conseguir los puntos. No basta con jugar bien, sino que tu actitud competitiva tiene que ser buena y, al revés, tienes buena actitud competitiva, si no tienes juego, al final te falta algo, pero desde luego de lo que se trata es de conseguir puntos para que esa dinámica que tienes y ese juego con el que consigues los puntos puedas tener un punto más de confianza, simplemente".

Cómo esta Jauregizar

"No tenemos ni idea. Es verdad que tiene ahí un problema en una caída pero no se encontraba a gusto a pesar de marcar el gol, venía de una situación anterior en un salto, no sé... Pero ya veremos mañana".

Iba a cambiar a Yuri pero al final no

"Ha pedido el cambio, no he hablado con él de ello, supongo que se encontraba cansado, no sé... El caso es que íbamos a hacer el cambio y luego después me ha dicho que aguantáramos y decidí aguantar. Pero vamos, no he hablado con él de ese asunto".

Ahora miran hacia arriba en la tabla

"Te voy a decir lo mismo que decía el año pasado. Por H o por B, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues que tienes que ganar el próximo. Y de momento lo que tenemos que hacer exactamente es ir partido a partido, porque miras para arriba, miras para atrás. Venimos de una situación complicada porque los equipos de atrás vienen apretando, pero ya sabes, el viernes jugamos con el Elche y tenemos que ganar. Supongo que todos piensan lo mismo".

Cómo se encuentra Nico Williams

"No lo sé, no te puedo decir, pero la verdad es que Nico está con molestias y no ha venido porque no está al cien por cien. Es una situación que viene repitiéndose en el tiempo y es un problema para él y para nosotros. Al final contamos con un jugador que no está del todo bien y es lo mismo para Nico como para los demás. Si están al cien por cien podemos contar con ellos, si no pues tienen que parar".