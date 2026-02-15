Oviedo 1-2 Athletic: Los 'leones' vuelven a mirar hacia Europa

El Athletic remonta con los goles de Jauregizar y Sancet en la segunda parte a un Oviedo que fue mejor hasta el descanso con el tanto de Ilyas Chaira

El Athletic le dio la vuelta al marcador en la segunda parte dejando la mala imagen de la primera en anécdota que le permite volver a mirar a puestos europeos aprovechando las derrotas de la Real Sociedad y el empate entre Espanyol y Celta mientras que el Oviedo sigue hundido en la tabla a siete de la salvación, como mínimo a la espera de lo que hagan sus rivales.

Apenas tuvo historia el partido en sus primeros compases, con un Oviedo intenso en la presión y un Athletic que buscaba profundidad por las bandas para crear peligro pero sin conseguirlo. Poco a poco, jaleado por su afición, el conjunto de Guillermo Almada fue cogiéndole el tono al encuentro y teniendo el protagonismo del mismo.

La primera ocasión clara fue de Hassan pasados los 20 minutos de partido. Una falta sacada rápido en corto por Nacho Vidal para el francés, que tras un centro fallido, buscaba la escuadra con la izquierda. Tres minutos más tarde la tendría Ilyas Chaira con una más clara todavía.

La primera parte fue del Oviedo

Los problemas en la salida del balón del Athletic lo aprovechaba Viñas, que luchaba con los centrales aguantando el balón para la llegada de Chaira por su lado para sacarse un peligroso disparo que se marchaba rozando la madera.

Olía sangre la grada y se lo contagiaba a sus jugadores. Así, a la media hora de juego con una jugada más típica del fútbol inglés que del español, el Oviedo lograba hacer el 1-0. Aarón Escandell sacaba de puerta para que primero Reina y luego Viñas, peinaran el balón al espacio para la carrera de Ilyas Chaira, que se plantaba ante Simón con todo el tiempo del mundo para pensar dónde ponerla, y la puso imposible para el meta con un disparo cruzado, potente y alto para abrir el marcador.

Intentó reaccionar el Athletic antes del descanso, pero le costó un mundo asimilar el gol mientras el Oviedo contemporizaba esfuerzos. La única que tuvieron los rojiblancos fue al rechace de una falta botada por Nico Serrano, que llegó a los pies de Galarreta y tras tocar en Vidal se marchó cerca del poste de Aarón Escandell.

Reacción del Athletic tras el descanso

Imagínense cómo habrá sido la bronca de Ernesto Valverde al descanso para que la segunda parte fuera tan distinta. El Athletic saltó al campo con más ganas, más intensidad y más confianza. Para empezar metió a Robert Navarro por Nico Serrano y cambió de banda a Williams, que desde la derecha avisaba con un buen centro que cabeceó desviado Sancet. Pero a la siguiente Jauregizar iba a encontrar el hueco que no pudo su compañero antes. El de Bermeo conducía hasta la frontal para sacarse un disparo colocado que entraba en la portería tras tocar en el poste.

Un auténtico golazo que le costó caro al Athletic y al jugador, que esa misma acción se lesionaba y tres minutos más tarde se veía obligado a pedir el cambio. Intentaba reaccionar Almada metiendo a Fonseca y Cazorla en el campo pero entre cambios de unos y otros, el partido se fue perdiendo sin mucha historia hasta la jugada clave del partido. Iñaki Williams remataba un centro y el balón impactaba en la mano abierta de Carmo en su intento por despejar el balón. Un penalti tan claro como tonto, que ni el propio jugador protestó.

No iba a perdonar la ocasión Sancet, al que le pusieron la remontaba en bandeja desde el punto de penalti. En los últimos minutos más corazón que acierto por parte de un Oviedo que se fue a la deseperada a colgar balones, por otro lado muy fáciles de defender para la zaga del Athletic. La más clara de los locales fue un remate picado de Colombatto cuyo rechace mandó fuera Cazorla pero es que la jugada no valía para nada por fuera de juego previo de Viñas.

El Athletic suma así seis de seis en Liga para olvidar la derrota del derbi vasco en la Copa y mirar hacia arriba mientras que el Oviedo deberá seguir sufriendo para salir del farolillo rojo.

- Ficha técnica:

Real Oviedo: Aarón, Nacho Vidal (Ahijado 82'), Bailly, Carmo, Javi López, Sibo (Cazorla 65'), Colombatto (Forés 82'), Hassan (Thiago Fernández 56'), Ilyas, Reina (Fonseca 65'), Viñas.

Athletic Club: Unai Simón, Gorosabel (Areso 66'), Paredes, Laporte, Yuri, Jauregizar (Rego 61'), Galarreta (Vesga 66'), Nico Serrano (Robert Navarro 46'), Sancet (Unai Gómez 90'), Williams, Guruzeta.

Goles: 1-0 (30') Ilyas Chaira; 1-1 (58') Jauregizar; 1-2 (72') Sancet, de penalti.

Árbitro: Busquets Ferrer (balear). Amonestó a Colombatto, Carmo y Thiago Fernández por el Oviedo; a Galarreta, Guruzeta y Rego por el Athletic.

Incidencias: Estadio Carlos Tartiere. Partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports disputado en el Carlos Tartiere (Oviedo) ante 25.255 espectadores.