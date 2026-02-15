Levante 0-2 Valencia: Ramazani y Sadiq sentencian el derbi valenciano

Tras un primer tiempo en el que no hubo ocasiones claras. Ramazani abrió el marcador con un golazo en el 63 y Sadiq, aprovechándose de un fallo en defensa de los granotas, le dieron aire a Corberán en la tabla

Levante y Valencia llegaban al duelo de la jornada 24 con numerosas urgencias a nivel clasificatorio. Se las prometía 'felices' el Valencia de iniciar su partido fuera de los puestos de descenso ya que pocos pensarían que el Rayo Vallecano vencería al Atlético de Madrid.

Los de Íñigo Pérez superaron a los colchoneros por 3-0 y dejaron al Valencia en puestos de descenso antes de iniciar su encuentro. Con 23 puntos el Valencia marcaba la permanencia que aspira a alcanzar el Levante. El duelo entre Levante y Valencia, como suele ser habitual, llegó precedido de mucha tensión en los días previos y esta se reflejó en el primer tiempo.

Iván Romero avisó pero no valió

El primer tiempo mostró a dos equipos con mucho respeto entre sí, posiblemente por la situación clasificatoria de ambos que mandaría a Segunda a los granotas pero que salvaría a los ches por solo un punto. La mejor ocasión del primer tiempo la tuvo Iván Romero en el minuto 17 tras un gran lanzamiento de falta desde la derecha que terminó siendo anulado por fuera de juego.

Por tanto, las ocasiones claras no aparecieron en el primer tiempo de un Ciudad de Valencia que cada vez que Pepelu tocaba la pelota, le silbaba con intensidad. Mucha tensión pero pocas ocasiones en una primera mitad que tuvo como protagonistas al citado anteriormente Pepelu y al árbitro que anuló las acciones más peligrosas por fuera de juego.

El Levante sale enchufado en el segundo tiempo

Salió el Levante con un plus más de energía en el segundo tiempo y esta euforia se vio reflejada en su capitán, Pablo Martínez. Pero una vez más, las ocasiones claras no les llegaban a los granotas ante un Valencia que por momentos se empezó a poner nervioso.

Ramazani hace el golazo del partido

Si encontró el Valencia la portería con Ramazani tras una gran jugada colectiva que terminó con un golazo en el que el pupilo de Corberán controló en la frontal con la derecha y disparó a la escuadra con la izquierda. El Valencia se adelantaba en el minuto 63 cuando aún no había tenido ninguna ocasión clara.

En ese instante, el Levante movía el banquillo con hasta tres cambios consecutivos. Entraron Olasagasti por Carlos Álvarez, Espí por Iván Romero y Etta Eyong por Iker Losada. Piernas frescas y gol para que el Levante de Luis Castro tratase de empatar el encuentro.

Sadiq se aprovecha de un fallo en defensa del Levante

En el segundo tiempo, Corberán le dio entrada a un Sadiq que cada vez que tiene el balón en los pies pasan cosas. Así fue en el 84, cuando en una jugada de ataque del Levante, el Valencia despejó y ahí que fue Sadiq en la carrera para pelear con Matías Moreno, robársela y definir con una claridad propia de un delantero de mucho valor.

Se revisó por una posible falta de Sadiq pero finalmente el tanto subió al marcador y supuso la sentencia del derbi valenciano. Arriaga terminó expulsado en el Levante por aplaudir una decisión del árbitro. Así, el Levante seguirá en posiciones de descenso y el Valencia se queda con 26 tras empezar el encuentro por debajo del Rayo Vallecano.