Andrei Ratiu manda un mensaje a la directiva del Rayo Vallecano: “Somos un equipo de Primera división y necesitamos condiciones”

El lateral del Rayo Vallecano, Andrei Ratiu, elegido mejor jugador en la victoria ante el Atlético, pidió que se escuche al vestuario tras el 3 a 0 y aseguró que el equipo “nunca” dejó de creer en sí mismo. En una semana marcada por la polémica con las instalaciones rayistas, el jugador quiso aprovechar para mandar un mensaje a la directiva

La victoria por 3 a 0 del Rayo Vallecano frente al Atlético de Madrid tuvo varios protagonistas, pero uno de los nombres propios de la tarde fue el de Andrei Ratiu. El lateral rayista fue elegido mejor jugador del partido y, tras el encuentro, combinó la satisfacción deportiva con un mensaje claro hacia la dirección del club.

Ratiu no escondió que la victoria era más que necesaria. “Después de la semana que llevamos, nunca hemos dejado de creer, sobre todo en nosotros, y contentos de volver a ganar, tener una portería a cero y a ver si nos ayuda para salir del descenso”, afirmó. El triunfo, más allá del resultado, supuso un respiro emocional para una plantilla que ha vivido días intensos dentro y fuera del campo.

El defensor rumano insistió en la importancia anímica del resultado: “El equipo necesitaba muchísimo la victoria este domingo”. No era solo una cuestión clasificatoria, sino también de confianza. El Rayo recuperó la solidez defensiva que tanto había echado en falta en jornadas anteriores y, además, mostró contundencia en las áreas.

“Nosotros veníamos con unas ideas claras de volver a recuperar esa portería a cero y, a partir de ahí, hacer daño”, explicó. El plan salió según lo previsto. El conjunto franjirrojo supo interpretar el desgaste del rival: “Sabíamos que habían jugado entre semana, venían cansados, muchos cambios, nuestro trabajo lo hemos hecho bien y hemos sido buenos en las dos áreas, que es lo que quizá nos está faltando este año”.

La lectura fue pragmática. Orden atrás, eficacia arriba y concentración constante. Una fórmula que, esta vez, sí dio resultado ante un adversario de máximo nivel, traducido en una victoria que los saca de los puestos de descenso.

Mensaje claro al club: “Necesitamos condiciones”

Más allá de loa contecido en el terreno de juego, Ratiu abordó el clima social que rodea al club y las protestas contra la gestión del presidente, Raúl Martín Presa. El lateral fue respetuoso con la afición, pero también firme en su reivindicación.

“Es respetable lo que haga la afición, nosotros queremos tenerlos siempre cerca”, comenzó diciendo. Sin embargo, recordó que el vestuario ya ha dado un paso al frente: “Sí que es verdad que hemos hecho un comunicado, tenemos unas quejas, espero que se nos escuche, poco a poco razonar y llegar a un punto, porque somos un equipo de Primera división y necesitamos condiciones. Es de beneficio mutuo, yo creo”.

La frase no pasó desapercibida. El futbolista dejó claro que las demandas no buscan confrontación, sino mejoras estructurales que permitan al equipo competir en igualdad. El mensaje fue directo, pero sin estridencias: diálogo, entendimiento y soluciones para un club que lleva muchos años compitiendo en la máxima categoría.

Una sociedad que funciona: Ratiu e Ilias

En lo estrictamente futbolístico, Ratiu formó una pareja muy activa por el costado derecho junto a Ilias Akhomach. Ambos generaron profundidad y desequilibrio durante buena parte del encuentro, viniendo de las otas del rumano la asistencia del primer gol.

“Ya lo conocía de antes, nos llevamos bien y luego tenemos ‘feeling’ en el campo. Siempre creemos que podemos hacer daño por la banda derecha”, comentó el lateral. La conexión fue evidente: velocidad, desborde y criterio en el último tercio.

El Rayo necesitaba reencontrarse con la victoria y lo hizo con una goleada ante uno de los rivales más temidos de la competición. Pero, como dejó claro Ratiu, el triunfo no borra las reivindicaciones. El equipo volvió a creer en sí mismo; ahora espera ser escuchado fuera del campo.