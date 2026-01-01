El Barcelona arranca el año sin Lamine Yamal a las puertas del derbi contra el Espanyol

El año arranca con susto para el Barcelona que no pudo contar en el primer entrenamiento del año con Lamine Yamal. El joven atacante llegó a la Ciudad Deportiva y, antes de bajar al césped con el resto de sus compañeros, abandonó el recinto debido a un malestar general

El primer partido, y uno de los más relevantes en el calendario del Barcelona está a la vuelta de la esquina. El derbi ante el Espanyol cobra un especial protagonismo en este mes de enero con LaLiga en juego y con el equipo de Manolo González en racha. La exigencia es máxima para un Barcelona que arranca el año sin Lamine Yamal a las puertas del derbi ante el Espanyol. La estrella internacional española se ausentó a los 5 minutos de comenzar el entrenamiento debido a una indisposición, algo que en principio no deberá afectar al partido del sábado.

Lamine Yamal se ausenta del entrenamiento del Barcelona

El año arranca con susto para el Barcelona que no pudo contar en el primer entrenamiento del año con Lamine Yamal. El joven atacante llegó a la Ciudad Deportiva y, antes de bajar al césped con el resto de sus compañeros, abandonó el recinto debido a un malestar general, según apuntan desde Cataluña. Su presencia en el partido ante el Espanyol no está descartada, ni mucho menos, y apunta a estar presente en el primer derbi de la temporada. Todo dependerá de la evolución de su malestar y del último entrenamiento del viernes previo al choque. Su presencia es clave para Flick que necesita de su mejor versión para seguir manteniendo la distancia de puntos con el Real Madrid. El último derbi barcelonés jugado lo decantó Lamine Yamal con un golazo de bandera al que hoy es su compañero, Joan García, que apunta a recibir una sonora pitada en su regreso a Cornellá. Por ello, el Espanyol anunció notables medidas de seguridad que pretenden blindar el recinto para evitar cualquier tipo de incidente.

El Espanyol, con ganas de derbi

Mientras tanto, el mejor Espanyol de los últimos años lanza un órdago al Barcelona en un derbi caliente. Llega el conjunto que dirige Manolo González lanzado, con el aval de cinco victorias consecutivas y consolidado en la zona europea, ansioso de frenar al líder, cuyo final de 2025 tampoco tuvo desperdicio, con ocho triunfos ligueros consecutivos. El Espanyol, además, quiere poner fin a una amplia racha sin ganar el derbi en Liga ante su afición. En los cuartos de final de la Copa del Rey 2017-18 venció por 1-0, pero acabó eliminado, mientras que en el torneo de la regularidad no da una alegría a sus incondicionales desde enero de 2007, cuando se impuso por 3-1.