Manolo González lamenta la falta de acierto del Espanyol en el derbi: “Si perdonas tantas ocasiones contra equipos de este nivel, es muy difícil ganar”

El Espanyol cayó ante el Barcelona por 0-2, pero se marchó del derbi con la sensación de haber competido de tú a tú y con el orgullo intacto. Manolo González defendió a su equipo tras el partido, lamentó la falta de acierto y subrayó que los pericos demostraron que pueden mirar a cualquiera de frente en LaLiga

El derbi catalán dejó un resultado adverso para el Espanyol, pero también una imagen de competitividad que el técnico blanquiazul quiso reivindicar. El conjunto perico dispuso de ocasiones claras para adelantarse en el marcador, especialmente en las acciones de Pere Milla y Roberto, pero se topó con un Joan García decisivo que sostuvo al Barcelona en los momentos más delicados.

Tras el encuentro, Manolo González compareció con un discurso cargado de orgullo, exigencia y frustración contenida. El entrenador reconoció el golpe anímico de la derrota, pero también insistió en que su equipo salió reforzado en cuanto a identidad y ambición.

Orgullo y enfado tras una derrota dolorosa

“Estoy muy orgulloso del equipo y del público”, comenzó señalando Manolo González, antes de dejar claro que el sentimiento no era únicamente de satisfacción. “Muy contento, pero también enfadado. Era un partido que teníamos a tocar para ganar y se nos escapó”, admitió.

El técnico perico fue contundente al analizar la clave del resultado: la falta de acierto. “Esto va de meterla dentro. Si perdonas tantas ocasiones contra equipos de este nivel, es muy difícil ganar”, explicó. Aun así, lanzó un mensaje ambicioso: “Vemos que somos capaces de ganar al mejor equipo de LaLiga. Hemos de cambiar la mentalidad: hoy teníamos que ganar, fuera quien fuera el rival”.

Análisis de los goles y detalles decisivos

Manolo González también desgranó las acciones que decantaron el partido en los minutos finales. Sobre el primer tanto azulgrana, apuntó a una falta de reacción defensiva. “En el 0-1 nos activamos demasiado tarde. Urko fue hacia delante cuando debía ir hacia atrás y quizá debimos hacer falta. Aun así, es una acción de talento de Fermín y Olmo, una jugada sin aparente peligro que acaba en la escuadra”, analizó.

El segundo gol, en el último minuto reglamentario, lo interpretó como consecuencia del contexto del encuentro. “El 0-2 llega en una contra, nos pilla muy abiertos. Es más causa de cómo estaba el partido”, explicó, reconociendo el mérito del rival para castigar cualquier desajuste.

La afición y el mensaje interno

Uno de los aspectos más destacados para el técnico fue el ambiente vivido en el RCDE Stadium. “Lo de la gente es impresionante. El ambiente ha sido espectacular”, afirmó, insistiendo en que el equipo se vació sobre el césped. “Marcho orgulloso porque los jugadores lo dieron todo, pero todos nos hemos de ir cabreados a casa. Este partido había que ganarlo”.

En cuanto al estado del vestuario, González fue claro: “Están enfadados. Los mensajes que recibimos son de ánimo y de que el equipo mereció más, pero eso no nos vale. Hemos generado una situación en la que lo único que nos vale es ganar”.

Un Espanyol reforzado desde la derrota

El Espanyol no sumó puntos, pero sí argumentos. Manolo González dejó claro que el equipo no se conforma con competir bien. “No nos valía perder ni empatar. Queríamos ganar”, insistió. El derbi se escapó por detalles y por falta de pegada, pero también confirmó que este Espanyol tiene identidad, carácter y ambición para exigir más, en una temporada que ya es histórica.