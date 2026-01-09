Efecto dominó con el que pueden verse beneficiados Celta y Atlético de Madrid: Marc Vidal y Moldovan

El Real Oviedo tiene previsto, si no hay cambio de última hora, romper la cesión del portero rumano que volvería al Atlético de Madrid para marcharse a uno de los clubes, portugueses o polaco, que se han interesado en él últimamente. El equipo asturiano ha puesto sus ojos en el guardameta del RC Celta

El mercado de fichajes de invierno comienza a animarse, siendo el Real Oviedo uno de los grandes agitadores debido a que el equipo que entrena Guillermo Almada necesita refuerzos para conseguir la permanencia en Primera división. Uno de los movimientos que el club asturiano tiene previsto es darle salida a Horatiu Moldovan que está cansado de no tener minutos y quiere marcharse a algunos de los equipos que se han interesado por él en las últimas hora. Un problema que se quitaría rápido el Atlético de Madrid, con el que tiene contrato Moldovan. Para sustituir la posible marcha del rumano, al Real Oviedo le gusta mucho el guardameta del RC Celta Marc Vidal.

El Real Oviedo está por la labor de romper la cesión de Horatiu Moldovan y el Atlético de Madrid tiene ofertas del Arouca y el Gil Vicente por el rumano

Horatiu Moldovan, salvo giro inesperado de los acontecimientos, tiene los días contados en el Real Oviedo. El equipo asturiano tiene previsto convocarlo para el partido contra el Real Betis de este fin de semana, pero el plan es romper la cesión para que el rumano vuelva al Atlético de Madrid.

No parece que el rumano no vaya a durar mucho en el club rojiblanco, Diego Pablo Simeone no cuenta con él, ya que en las últimas horas el Atlético de Madrid ha recibido ofertas del Arouca y del Gil Vicente, además de un equipo polaco, tal y como ha informado La Nueva España que van a provocar que el rumano siga su carrera deportiva en otro club si nada se tuerce.

Esta salida provoca que el Real Oviedo se vea en la obligación de fichar a un portero que sea suplente de Aarón Escandell, quien es titular indiscutible en el equipo asturiano, siendo uno de los que más gusta Marc Vidal.

Marc Vidal, portero del RC Celta, gusta mucho al Real Oviedo

El Real Oviedo, con la marcha de Horatiu Moldovan a punto de caramelo, baraja actualmente dos opciones sobre la mesa para cubrir la posición de segundo portero: subir a un canterano o lanzarse por un portero que no esté teniendo minutos en esta temporada.

El primer nombre es el de Miguel Narváez que está haciendo una buena campaña en el filial del Real Oviedo. La otra posibilidad que maneja el equipo asturiano es pedir la cesión de Marc Vidal, portero del RC Celta, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, pero que es el tercer guardameta en la rotación del equipo que entrena Claudio Giráldez tras Inout Radu e Iván Villar.