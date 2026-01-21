España - Noruega de Balonmano | Horario, canal y donde ver en TV a los Hispanos en el Europeo Masculino 2026

Los Hispanos comienzan la segunda parte del Europeo 2026 de balonmano con un duelo ante Noruega en el que pueden saltar chispas y que es vital para ambos

La selección española masculina de balonmano comienza la segunda fase del Europeo 2026 con una complicada cita ante uno de los anfitriones, una Noruega que, como el caso de los Hispanos, ha pasado a la Ronda Principal sin puntos y está obligada a ganar para tener opciones de pelear por las medallas.

Si los pupilos de Jordi Ribera ya han luchado en el 'grupo de la muerte' junto a Alemania, Austria y Serbia, ahora sube incluso el nivel, ya que, junto a los noruegos y alemanes -que han pasado junto a España- se unen Dinamarca, Francia y Portugal. Y por si no hubiera dificultad suficiente y el lío no fuera grande, la sorpresa de los portugueses, que este martes vencían a los daneses, lo ha complicado todo. Dinamarca comienza sin puntos y con la necesidad de ganar a Francia, vigente campeona, si no quiere complicarse mucho la vida.

Por eso, el seleccionador español, Jordi Ribera, llegaba esperanzado a esta fase pese a la derrota ante Alemania. Sabe que difícilmente habrá una selección que lo gane todo y que, de vencer a Noruega, los Hispanos se meterán de nuevo en la pelea por las primeras posiciones.

Pero antes deben ganar este partido y Noruega no es, precisamente, una selección fácil de ganar. Más aún cuando va a tener al público de su lado. Sander Sagosen está en la plenitud de su carrera y Torbjorn Bergerud es otra de sus grandes estrellas. Es un equipo de primera talla mundial. Y aunque no parezca la que peleó por todo hace un lustro, siempre es peligrosa.

Los Hispanos, por su parte, mostraron una evolución en ataque ante Alemania, especialmente con Gurri y Marcos Fis en la segunda mitad, aunque no pudieron detener los disparos lejanos de los germanos y eso les costó la derrota. Si logran defender como ante Austria o Serbia, la victoria está al alcance de la mano.

A qué hora es el España - Noruega de balonmano

Los Hispanos se enfrentarán a Noruega este jueves 22 de enero en el primer partido de ambos en la segunda fase del Campeonato de Europa de Balonmano Masculino 2026. El duelo entre españoles y noruegos está previsto para las 18:00 horas -hora peninsular española- en la localidad danesa de Herning. También este jueves se disputan los otros dos partidos del grupo de España en la Main Round: Alemania - Portugal (15:30 horas) y Francia - Dinamarca (20:30 horas).

Dónde ver por TV este España - Noruega del Europeo de Balonmano Masculino 2026

RTVE suele acoger habitualmente los partidos de la selección española de balonmano y los grandes acontecimientos en los que participa. Y, en esta ocasión, no es diferente, por lo que los partidos de los Hispanos en el Europeo de Balonmano Masculino 2026 se pueden ver a través de Teledeporte y por la plataforma RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo también estamos dando toda la información sobre este torneo, con especial hincapié en lo que hagan los Hispanos de Jordi Ribera.