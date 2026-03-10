El Grand Prix de Gimnasia Rítmica llega a Marbella con las mejores gimnastas del mundo

El Palacio de Deportes Elena Benítez, en San Pedro Alcántara, acogerá los próximos 21 y 22 de marzo una de las pruebas más destacadas del calendario internacional, con la participación de las 30 mejores gimnastas del ranking mundial

Marbella se consolida un año más como sede española de uno de los circuitos de gimnasia rítmica más importantes de Europa, situando a la ciudad andaluza en el mapa del deporte internacional.

En concreto, el Palacio de Deportes Elena Benítez, en San Pedro Alcántara (Marbella), se convertirá en escenario los próximos días 21 y 22 de marzo de la décimo novena edición del Grand Prix Marbella, una de las citas más destacadas del calendario internacional de esta disciplina deportiva, siendo la única competición del citado circuito que se celebra en España.

El Grand Prix de Gimnasia Rítmica es un prestigioso circuito internacional compuesto por diversas fases que se celebran en ciudades de referencia como Paris-Thiais (Francia), Brno (República Checa), Holon (Israel) y Tartu (Estonia).

Un cartel de auténtico lujo

Durante la cita que se celebrará en este mes de marzo en la ciudad costasoleña competirán las 30 mejores gimnastas del ranking mundial, que ofrecerán un espectáculo deportivo de máximo nivel. El éxito está asegurado, pues entre las participantes se encuentran campeonas y medallistas olímpicas, mundiales y europeas.

Entre las participantes destacan la italiana Sofia Raffaeli, subcampeona del mundo y medallista olímpica en París, que en 2022 hizo historia al proclamarse campeona del mundo absoluta en Sofía (Bulgaria), logrando además tres oros en aparatos.

Además, también estará presente la ucraniana Taisiia Onofriichuk, finalista olímpica en París 2024, campeona de Europa absoluta 2025 y vencedora del Grand Prix de Marbella y del circuito Grand Prix el pasado año.

En cuanto a la representación española, la misma estará encabezada por Alba Bautista, una de las principales referentes de la gimnasia rítmica nacional y participante en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Organizado por la Federación Andaluza de Gimnasia, el evento cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Marbella, la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y la Fundación Unicaja, contando también con la colaboración del Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de Gimnasia.

La presentación, este martes 10 de marzo

Este martes 10 de marzo tiene lugar la presentación oficial ante los medios de comunicación en la oficina de turismo de San Pedro de Alcántara, contando con la presencia de Manuel Dorado, Responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja; Lisandro Vieytes Arcomano, Teniente de Alcalde y Concejal de Deportes del M. I. Ayuntamiento de Marbella; Francisco Javier García Ruiz, Teniente de Alcalde de San Pedro Alcántara; o Ángelo Madroñal, Presidente de la Federación Andaluza de Gimnasia.