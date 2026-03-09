Portugal zarandea a España y la deja sin final en el Europeo

Los Leones acumularon errores en todas las facetas del juego para ser incapaces de discutir la victoria a un cuadro luso que simplemente fue mejor

No pudo ser. España llegaba con la ilusión de conquistar tierra portuguesa y colarse en la final del Campeonato de Europa; sin embargo, los Leones estuvieron lejos del nivel esperado desde primera hora y Portugal se llevó con justicia el partido por un marcador de 26-7. Así, los hoy anfitriones en Lisboa se las verán en la final con Georgia, mientras que el conjunto nacional luchará con Rumania por el tercer puesto.

Sobre el desarrollo del encuentro, ambas selecciones salieron con intensidad, pero justo por ello se vieron imprecisiones en los pases que complicaron que se abriese el marcador en los primeros minutos; es más, hasta el 14 no anotó Portugal con un golpe de castigo.

El choque parecía igualado, pero lo cierto es que mientras los chicos de Pablo Bouza no encontraban camino alguno en ataque, Portugal aprovechó otras opciones –ensayo y golpe de castigo– para alcanzar el descanso venciendo por 13-0. A esas alturas estaba claro que muchas cosas tenían que cambiar en el XV del León para tener opciones reales de victoria. Pues bien, no hubo reacción alguna.

Como si los Leones estuviesen enjaulados, fueron incapaces de discutir a los lusos la iniciativa del juego, lo cual hizo que la renta aumentase hasta el 23-0 a los 59 minutos. Quedaba tiempo, pero la cabeza ya no iba y solo se puso conseguir el 'ensayo del honor' en el minuto 67 de juego.

Una descafeinada recta final

Entre que unos tenían ya el trabajo hecho y otros no eran capaces de dar forma a jugada alguna, el tiempo se fue extinguiendo hasta que todo acabó. Portugal fue mucho mejor y ni siquiera necesitó su versión más competitiva para dar un importante palo a España, que no termina de levantar cabeza.

- Ficha técnica:

26 - Portugal: Luis Lopes, Luka Begic, Antonio Prim da Costa, Martim Belo, José Madeira, David Wallis, Nicolás Martins, José Monteiro, Hugo Camacho, Domingos Cabral, Simao Bento, Tomas Appleton, Rodrigo Marta, Vincent Pinto, Manuel Vareiro. También jugaron Jaoao Granate, Guilherme Vasconcelos, Nuno Mascarenhas, Manuel Cardoso, Cody Thomas, Diogo Hasse, Guilherme Costa, Tomas Amado.

7 - España: Hugo Pirlet, Álvaro García, Jon Zabala, Matthew Foulds, Ignacio Piñeiro, Álex Saleta, Manex Ariceta, Vicente Boronat, Kerman Aurrekoetxea, Lucien Richardis, Alberto Carmona, Gonzalo López, Álvar Gimeno, Martiniano Cian, John Wessel-Bell. También jugaron Alejandro Laforga, Matheo Triki, Estanislao Bay, Joel Merkler, Luca Tabarot, Iñaki Mateu, Imanol Urraza, Santi Ovejero.

Anotaciones: 3-0 (m.14), golpe de castigo que transforma Domingos Cabral. 10-0 (m.27), ensayo de Rodrigo Marta que pasa Domingos Cabral. 13-0 (m.39), golpe de castigo que convierte Cabral. 20-0 (m.55), ensayo de Rodrigo Marta que transforma Cabral. 23-0 (m.59), golpe de castigo que pasa Cabral. 23-7 (m.67), ensayo de Álex Saleta que convierte Lucien Richardis. 26-7 (m.70), golpe de castigo que pasa Cabral.

Árbitro: Keane Davison (Irlanda).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la semifinal de la Rugby Europe Championship, disputado en el Estádio do Restelo de Lisboa (Portugal).