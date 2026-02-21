La selección española de rugby, a un paso de hacer historia

Llegó a dominar a Georgia en Tiflis mediado el segundo tiempo, en el último partido de la fase de grupos del Campeonato de Europa, antes de que una amarilla decantara el duelo para Los Lelos (42-30)

España estuvo más cerca que nunca en los últimos años de sorprender a Georgia en su casa, aunque se quedó a las puertas de la machada. La evolución del rugby español en los últimos años se puso de manifiesto una vez más ante la selección europea más potente fuera del VI Naciones. El equipo de Pablo Bouza ya había dejado muy buenas sensaciones ante Fiyi y la selección A de Inglaterra en la última ventana de noviembre y lo confirmó con un partidazo frente a los georgianos.

El XV del León llegó a mandar en el marcador mediada la segunda mitad, pero cuando más igualado e incierto estaba el choque, una amarilla a Boronat (minuto 65) frustró las esperanzas de Los Leones, los georgianos ensayaron dos minutos después y aunque luego verían una roja, ya no habría tiempo para darle la vuelta a la ventaja adquirida y sólo se pudo maquillar algo el marcador.

La selección española de rugby acabó, al menos, igualando un tiempo con los georgianos y metiéndole tres ensayos a una defensa que sólo había cedido 15 puntos en los dos encuentros anteriores.

España da la cara desde el primer minuto

El partido, pese al 21-9 con el que acabó la primera mitad, empezó favorable para España con un golpe de castigo transformado por Richardis que le permitió mandar por primera vez en el marcador. Sin embargo, Los Lelos no tardaron en reaccionar y en lograr el primer ensayo del día obra de Vano Karkadze.

El duelo entró en una fase incierta, en el que España logró frenar a la potente delantera georgiana mientras trataba de hacer daño con transiciones rápidas. Ni uno ni otro lograron su cometido hasta que, en los diez últimos minutos del primer periodo, Georgia encontró la forma de hacer daño y con dos ensayos, obra de Karkadze y Tapladze, situó el marcador en un 21-9 que parecía indicar el inicio de la tradicional victoria de Los Lelos.

Pero esta España es otra y salió decidida a demostrarlo. En 14 minutos le había dado la vuelta al partido (21-23) con ensayos del apertura del Ciencias Tani Bay y de Richardis; y aunque Bachuki Tchumbadze devolvió la ventaja parcial a Georgia, todo estaba en el aire y el juego estaba más igualado que nunca.

Entonces llegó la amarilla a Boronat, la inferioridad española y la sentencia de una selección con más veteranía en estas situaciones. Richardis, con un ensayo con el tiempo cumplido, permitió al menos que el marcador sirviera de aviso de lo que España es capaz de hacer.

Ficha técnica del Georgia 42-30 España

Georgia (21+21): Giorgi Akhaladze, Vano Karkadze, Irakli Aptsiaruri, Mikheili Babunashvili, Vladimeri Chachanidze, Luka Ivanishvili, Beka Saginadze, Tornike Jalagonia, Gela Aprasidze, Tedo Abzhandadze, Otari Metreveli, Giorgi Kveseladze, Demur Tapladze, Akaki Tabutsadze, Davit Niniashvili. También jugaron Nikolozi Sutidze, Luka Goginava, Bachuki Tchumbadze, Giorgi Javakhia, Giorgi Tsutskiridze, Vasil Lobzhanidze, Luka Matkava, Tornike Kakhoidze.

España (9+21): Luca Tabarot, Santi Ovejero, Hugo González, Matthew Foulds, Ignacio Piñeiro, Álex Saleta, Pablo Guirao, Vicente Boronat, Kerman Aurrekoetxea, Lucien Richardis, Pau Aira, Álvar Gimeno, Iñaki Mateu, Martiniano Cian, John Wessel-Bell. También jugaron Beltrán Ortega, Estanislao Bay, Vicente del Hoyo, Matheo Triki, Bautista Güemes, Guido Reyes, Raúl Calzón, Imanol Urraza.

Parciales: 0-3 (m.4) golpe de castigo que convierte Lucien Richardis. 7-3 (m.9) ensayo de Vano Karkadze que transforma Tedo Abzhandadze. 14-3 (m.30) ensayo de Demur Tapladze que pasa Abzhandadze. 14-6 (m.33) golpe de castigo que convierte Richardis. 21-6 (m.38) ensayo de Davit Niniashvili que pasa Abzhandadze. 21-9 (m.40) golpe de castigo que transforma Richardis. 21-16 (m.44) ensayo de Tani Bay que convierte Richardis. 21-23 (m.54) ensayo de Richardis que transorma él mismo. 28-23 (m.57) ensayo de Bachuki Tchumbadze que transforma Abzhandadze. 35-23 (m.67) ensayo de Luka Matkava que transforma él mismo. 42-23 (m.71) ensayo de Demur Tapladze que convierte Matkava. 42-30 (m.77) ensayo de Vicente Boronat que pasa Richardis.

Árbitro: Sam Grove-White (Escocia). Mostró cartulina amarilla a Vicente Boronat (m.65), de España y roja a Luka Ivanishvili (m.75).