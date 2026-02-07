Los Leones conquistan Ámsterdam a base de ensayos y pegada (33-51)

Estreno inmejorable en las formas, aunque con peaje médico. La Selección Española de Rugby XV suma 5 puntos ante Países Bajos en un duelo frenético donde el ritmo ofensivo de los de Pablo Bouza fue letal

España arranca el Rugby Europe Championship 2026 por la puerta grande. El equipo de Pablo Bouza se impuso a a Países Bajos por 33-51 en Ámsterdam, en un un partido que fue una oda al rugby de ataque. Los Leones vuelven a casa con los 5 puntos bajo el plazo tras sumar el bonus ofensivo en un duelo frenético de 13 ensayos.

Primera mitad de dominio absoluto

Los leones no dieron margen a la duda. Casi desde el pitido inicial, España marcó el ritmo con una patada precisa de Martiniano Cian que Iñaki Mateu convirtió en el primer ensayo. Con un Gonzalo Vinuesa estelar al pie, el marcador se estiró rápidamente hasta el 0-8.

La delantera española impuso su ley, permitiendo que Ignacio Piñero culminara un esfuerzo colectivo para el 0-15. Aunque los locales recortaron distancias, la respuesta española fue contundente: Samu Ezeala y un eléctrico Alberto Carmona -con doblete incluido tras un pase quirúrgico de Vinuesa- dejaron el partido prácticamente visto para sentencia en el descanso con un 12-34 que ya acariciaba el bonus.

Intercambio de golpes y sabor agridulce

En la reanudación, Hugo Pirlet aumentó la ventaja, pero Países Bajos no bajó los brazos pese a la inferioridad numérica, firmando sus mejores número históricos frente a España con 33 puntos. El momento más brillante del choque tuvo lugar en el minuto 60: una jugada iniciada por Manex Ariceta permitió a Nico Infer romper el espacio para que Pau Aira anotara una transición de manual. El propio infer cerraría la cuenta española con la salida de melé marca de la csa, dejando el 33-51 definitivo tras el último ensayo local.

Agridulce ya que en la cara de la moneda esta el hecho de que los 51 puntos suponen el tercer mejor registro anotador de España contra los neerlandeses. En la cruz, la lesión de Gonzalo Vinuesa, nombrado MVP del encuentro en la apertura. Queda pendiente de evolución a la espera de los informes médicos.

Ficha técnica

PAÍSES BAJOS 33-51 ESPAÑA

J1 Rugby Europe Championship 2026 Sábado 7/2/2026 a las 13:00, National Rugby Center (Ámsterdam)

Árbitro: Filippo RUSSO

Alineación España: 1.Bernardo VÁZQUEZ, 2. Álvaro GARCÍA (C), 3. Hugo PIRLET, 4. Matt FOULDS, 5. Ignacio PIÑEIRO, 6. Vicente BORONAT, 7. Manex ARICETA, 8. Rapha NIETO, 9. Estanislao BAY, 10. Gonzalo VINUESA, 11. Alberto CARMONA, 12. Iñaki MATEU, 13. Samu EZEALA, 14. Martiniano CIAN. 15. John Wessel BELL

También jugaron: 16. Santiago OVEJERO (x2, min 60), 17. Raúl CALZÓN (x1, min 55), 18. Hugo GONZÁLEZ (x3, min 63), 19. Imanol URRAZA (x6, min 63), 20. Álex SALETA (x8, min 40), 21. Nicolás INFER (x9, min 46), 22. Pau AIRA (x13, min 40), 23. Alejandro LAFORGA (x11, min 61)

Alineación Países Bajos: 1.Quermy WARMERDAM, 2.Tafadzwa Theodore KAHEMBE, 3.Bilaal EGBERTS, 4.Dennis VAN DIJKEN, 5.Marijn HUIS, 6.Spike SALMAN, 7.Tim DE JONG, 8.Jack SLOB, 9.Boris HADINEGORO, 10.Vikas MEIJER, 11.Bjorn DOLMAN, 12.Tobias NOTA, 13.Mees Geert VOETS (C), 14.Te CAMPBELL, 15.Sem VERPLANCKE

También jugaron: 16. Tom VAN OOIJEN, 17. Wytze MOLENKAMP, 18. Toine OBIANG NGUEMA, 19. Jurriaan JORNA, 20. Dirk BRUIL, 21. Tibbe VAN DE KAMP, 22. Hein THIELEN, 23. Oliva SIALAU

Marcador: Min 1 Ensayo Iñaki MATEU [12 ESP] 0-5// Min 10 Puntapié de castigo Gonzalo VINUESA [10 ESP] 0-8// Min 15 Ensayo Ignacio PIÑEIRO [5 ESP] y transformación Gonzalo VINUESA [10 ESP] 0-15// Min 20 Ensayo Te CAMPBELL [14 NED] y transformación Vikas MEIJER [10 NED] 7-15// Min 24 Ensayo Samuel EZEALA [13 ESP] y transformación Gonzalo VINUESA [10 ESP] 7-22// Min 28 Ensayo Alberto CARMONA [11 ESP] y transformación Gonzalo VINUESA [10 ESP] 7-29// Min 32 Ensayo Bjorn DOLMAN [11 NED] 12-29// Min 40 Ensayo Alberto CARMONA [11 ESP] 12-34// Min 45 Tarjeta amarilla Países Bajos// Min 47 Ensayo Hugo PIRLET [3 ESP] 12-39// Min 50 Ensayo Tim DE JONG [7 NED] y transformación Vikas MEIJER [10 NED] 19-39// Min 60 Tarjeta roja revisable Spike SALMAN [6 NED]// Min 60 Ensayo PAU AIRA [22 ESP] y transformación Inaki MATEU [12 ESP] 19-46// Min 63 Ensayo Bjorn DOLMAN [11 NED] y transformación Vikas MEIJER [10 NED] 26-46// Min 70 Ensayo Nico INFER [21 ESP] 26-51// Min 76 Ensayo Oliva SIALAU [23 NED] y transformación Vikas MEIJER [10 NED] 33-51.

*Debutan en partido oficial por España Samuel EZEALA y Nicolás INFER.