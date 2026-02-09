Así queda el palmarés de la NFL tras la Super Bowl 2026 de los Seattle Seahawks

Los Seattle Seahawks arrasaron a los New England Patriots en la Super Bowl LX, una victoria que tiene amplias implicaciones en la historia de la liga, pues impide a los de Boston ponerse en cabeza de la historia

La temporada 2025/26 de la NFL ya es historia y ha coronado campeón, los Seattle Seahawks. El equipo de Mike McDonald ha logrado la segunda Super Bowl de su historia 12 años después de la primera. Y lo han hecho a lo grande, arrasando a los New England Patriots en un partido donde la dominancia de su defensa fue clave y les llevó en volandas al 29-13 final.

Este triunfo tiene importantes implicaciones históricas, pues New England se jugaba ser el equipo más laureado de la historia. Después de la era gloriosa de Tom Brady y Bill Belichik, en los que ganaron seis coronas, igualaron a los históricos Pittburgh Steelers en la cima, y siete años después de su última Super Bowl podían soñar con lograrlo, pero se toparon con la realidad del dominio de Seattle.

Si algo tiene este partido es la sensación de revancha, pues habían pasado 11 años desde que en 2015 los Patriots de Brady y Belichik ganaran la que para muchos es la mejor Super Bowl de la historia. Los Seahawks, que venían de ser campeones el año anterior, conquistando la primera corona de su historia, lo tenían hecho en los últimos minutos, sin embargo, a una yarda Pete Carroll decidió pasar y el resto, es historia. Una intercepción de Malcolm Butler que acabó con la leyenda de la 'Legion of Boom' y abrió una herida que no comenzó a cerrarse hasta este domingo en San Francisco.

Palmarés de la Super Bowl

New England Patriots — 6 títulos (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019)

Pittsburgh Steelers — 6 títulos (1975, 1976, 1979, 1980, 2006, 2009)

Dallas Cowboys — 5 títulos (1972, 1978, 1993, 1994, 1996)

San Francisco 49ers — 5 títulos (1982, 1985, 1989, 1990, 1995)

Kansas City Chiefs — 4 títulos (1970, 2020, 2023, 2024)

Green Bay Packers — 4 títulos (1967, 1968, 1997, 2011)

New York Giants — 4 títulos (1987, 1991, 2008, 2012)

Denver Broncos — 3 títulos (1998, 1999, 2016)

Las Vegas Raiders — 3 títulos (1977, 1981, 1984)

Washington Commanders — 3 títulos (1983, 1988, 1992)

Philadelphia Eagles — 2 títulos (2018, 2025)

Miami Dolphins — 2 títulos (1973, 1974)

Los Angeles Rams — 2 títulos (2000, 2022)

Indianapolis Colts — 2 títulos (1971, 2007)

Baltimore Ravens — 2 títulos (2001, 2013)

Tampa Bay Buccaneers — 2 títulos (2003, 2021)

Seattle Seahawks — 2 títulos (2014, 2026)

Chicago Bears — 1 título (1986)

New York Jets — 1 título (1969)

New Orleans Saints — 1 título (2010)