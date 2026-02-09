La comentada reacción de Bad Bunny tras su actuación en la Super Bowl LX

Bad Bunny dio uno de los 'halftime' shows más espectaculares de los últimos años en la NFL, una oda a la cultura latina que ha generado muchas reaccionesa, tanto positivas como negativas

El 'Halftime Show' de la Super Bowl es uno de los momentos más grandes de la cultura musical en todo el año, con un cantante teniendo un foco universal sobre él, y este 2026 la oportunidad ha sido para Bad Bunny, el primer solista que canta en español que ha sido el protagonista de este momento. El de Puerto Rico dio una auténtica oda a la cultura latina, uniendo los caminos de todos los países del continente, con la colaboración de Lady Gaga y Ricky Martin. Un show que tuvo de todo, por lo que ha generado muchas reacciones, tanto algunas positivas, como otras que no lo han sido tanto.

“Buenas tardes California, mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y si hoy estoy aquí en el Super Bowl 60 es porque nunca, nunca, dejé de creer en mí”. Así de claro fue el boricua en su presentación en el descanso del partido que los Seattle Seahawks ganaron a los New England Patriots, en el que echó mano de todo su repertorio, desde canciones más antiguas hasta algunas de las nuevas. Todo ello con un Levi´s Stadium entregado a él y a su música, así como a la escenografía tan espectacular como siempre en este tipo de eventos tan globales.

Una afrenta para Donald Trump

Uno de los que más clamó contra la actuación del puertorriqueño fue sin duda alguna el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, gran enemigo de Bad Bunny, quien no ha dudado nunca en ir en contra de sus políticas represivas. Trump atacó directamente al idioma, aludiendo a que "nadie" entendía la música del cantante, que en sus palabras, atacó directamente a la cultura 'yankee', dándole “una bofetada en la cara": "Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo".

De hecho Trump dio otro 'palo' a las posibles buenas críticas que pueda recibir el cantante por parte "de los medios de comunicación falsos", pero será "porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real". No obstante, por culpa de esta actuación Donald Trump ni siquiera se presentó en Santa Clara apara ver el partido, dándole de lado a una liga a la que ha apoyado mucho, pero sin dejar de lado la oportunidad de entrar en todo tipo de polémicas.