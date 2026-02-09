Seahawks 29 - 13 Patriots: La defensa de Seattle asfalta a New England en la Super Bowl LX

Los Seattle Seahawks se han tomado la revancha 11 años después de que perder aquella mítica Super Bowl ante los Patriots de Tom Brady, ganando en San Francisco con una superioridad altísima, gracias a una defensa que entra directa en la historia

Que los ataques ganan partidos y las defensas campeonatos es una máxima que lleva mucho tiempo instalada en el deporte, pero en el fútbol americano se lleva al extremo y este año es el gran ejemplo. Los Seattle Seahawks habían sido el mejor equipo del año, especialmente gracias a un faceta defensiva y en la Super Bowl LX lo han demostrado, arrasando a los New England Patriots con una facilidad extrema, incluso sin tener su mejor día en ataque. Los de Mike McDonald han dominado el partido de principio a fin, tanto que el 29-13 final no refleja la superioridad mostrada.

La defensa de Seattle y Kenneth Walker marcan la primera parte

Tras lo visto tanto en la fase regular como en los playoffs, en esta Super Bowl LX se podía esperar mucho protagonismo de las defensas. Y el primer cuarto ha sido una muestra muy clara de ello. El único drive con potencial fue el primero de Seattle, en el que dos pases arriesgados de Sam Darnold permitió a los suyos llegar a la 'redzone', pero se tuvieron que conformar con un 'field goal', por otra lado, los únicos tres puntos de estos 15 minutos iniciales. Tanto Mike McDonald como Mike Vrabel habían estudiado a la perfección los ataques rivales y apenas se vieron primeros down. Destacando especialmente los Seahawks, llegando con facilidad a Drake Maye.

La línea de los Patriots tenía un agujero en su lado izquierdo y desde ahí han penetrado sin problemas, consiguiendo hasta tres sets en los primero 20 minutos de partido. Solo que luego la defensa de Nueva Inglaterra no estaba concediendo apenas nada, hasta que un gran drive de Kenneth Walker acercó a lkos suyos lo suficiente para que Myers volviera a anotar, poniendo el 6 a 0. Por suerte para los Patriots el partido en ataque de Seattle no brillaba al nivel de las rondas anteriores, pero Kenneth Walker sí, tanto que con sus 94 yardas de carrera ha hecho estragos a la defensa patriota, aunque anotar ha sido una tarea diferente, por lo que solo lo han podido hacer a base de 'field goals', hasta el 9-0 a cero que lucía al descanso.

En busca de un milagro

Tras el brutal show de Bad Bunny en el descanso, dio comienzo la segunda mitad, en la que los Patriots necesitaban cambiar muchas cosas y ser más agresivos, pero no fue eso lo que sucedió, de hecho a las primeras de cambio Seattle recuperó el balón y anotó otra vez por medio de Myers para el 12-0. Más allá de eso todo el cuarto fue una oda a la defensa, con un tres y fuera tras otro, aunque los Seahawks perdieron a Smith-Njigba por una conmoción, pero si que pudieron llevarse una alegría en el último segundo, gracias a un 'fumble' recuperado que les daba una oportunidad de oro en el inicio del cuarto parcial.

Los que tenían que arriesgar eran los Patriots, pero en cambio fueron los Seahawks quienes se lanzaron al ataque y en los inicios del último cuarto, una play-action perfecta dejó vía libre a Darnold, que puso un pase cómodo a Barner para colocar el 19-0 a favor de los de Seattle. La reacción de New England era necesaria y no se hizo esperar. Dos pases seguidos perfectos de Drake Maye a Mack Hollins dieron réplica al 'touchdown' en apenas un minuto, haciendo soñar de nuevo a los de Boston.

Con menos de diez minutos en el reloj, la única estrategia posible de los Patriots era ir hacia la puerta grande o la enfermería, y salió mal. En el siguiente 'drive' tras anotar, Maye se sacó un pase muy forzado hacia donde no debía, las manos de Julian Love.

Tras la intercepción sumaron otro 'field goal' y sentenciaron el partido. No contentos con eso, la defensa dejó su sello -otro más- y tras un sack de Witherspoon que forzó un fumble, Nwosu recogió el balón y corrió para anotar y poner el 29-7. Aunque los Patriots se lamieron las heridas con otro 'touchdown', finalmente el partido acabó con un 29-13 que pese a la diferencia, no refleja la superioridad mostrada por los de Seattle, que con esta victoria consiguen la revancha de aquella dolorosa Super Bowl de 2015.