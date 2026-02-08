Seahawks o Patriots: Quién es el favorito para ganar según la IA y las apuestas más extrañas (del color del Gatorade al setlist).

La Super Bowl LX ya está aquí y a falta de saber lo que ocurre entre Seattle Seahawks y New England Patriots, la IA se está encargando de generar los pronósticos sobre el gran partido

Esta noche llega el gran momento del deporte norteamericano y uno de los eventos más importantes del año en todo el planeta, la Super Bowl. Seattle Seahawks y New England Patriots se jugarán la corona de la NFL en San Francisco. Como en todo lo que engloba al deporte yankee, las apuestas son una parte importante y sirven para determinar el favoritismo de unos y de otros, a la vez que la cada vez mayor pujanza de la Inteligencia Artificial también toma parte. En este caso, estos son los pronósticos de la IA de cara a lo que pueda suceder en el Levi´s Stadium, además de otras extrañas apuestas.

La IA predice a su ganador

Tomando en cuenta las casas de apuestas y los datos recopilados de los últimos partidos de ambos equipos, a día de hoy la IA coloca a Seattle como favorito, con una línea de margen que implica que ganar con ellos es más probable que con New England. En términos porcentuales aproximados según proyecciones combinadas la victoria de los de Mike McDonald estaría en torno a un 60/65% de opciones, mientras que la probabilidad de la victoria de los Patriots baja hasta el 35/40%. El margen es amplio, aunque la realidad es que el hecho de que el calendario de los Seahawks hasta esta Super Bowl haya sido más cómodo, amplía sus opciones sobre el papel.

El MVP está en juego

El otro gran mercado será para saber quien será el MVP, aunque hay muchos elementos en la lista, los dos favoritos son los quarterbacks, tanto Sam Darnold, principal nombre por los números, seguido de Drake Maye. Aunque eso sí, las apuestas se olvidan de los jugadores defensivos. Estos son los principales favoritos:

Sam Darnold: 2.15 Drake Maye: 3.30 Jaxon Smith-Njigba: 6.00 Kenneth Walker III: 8.00 Rhamondre Stevenson: 31.00 Rashid Shaheed: 34.00

La duda del color del Gatorade: ¿Lógica o novedad?

Una de las apuestas más extrañas cada año es la del color del Gatorade que bañará al entrenador del equipo campeón. Según las probabilidades calculadas a partir de datos históricos, estadísticas recientes y modelos matemáticos de la IA, hay tres colores que destacan por encima del resto, el naranja, el amarillo y el azul, mientras que el morado, el rojo y el transparente sería mucho más raro. Estos son los números a unas horas del partido:

Naranja: 30.8%

Amarillo / Verde / Lima: 27.8%

Azul: 27.8%

Morado: 11.8%

Rojo / Rosa: 8.3%

Transparente / Agua: 8.3%

Bad Bunny, otra apuesta extraña

Como en cada SB el espectáculo del descanso será uno de los puntos álgidos y en este caso con la polarización generada por Bad Bunny más aún. De hecho, aunque se ha guardado mucho secreto en torno a la lista de canciones que va a cantar, la IA ha precedido la que podría ser y sería la siguiente, con un listado probable que incluiría canciones que han marcado distintas etapas de la carrera del puertorriqueño y que funcionan bien en estadios:

Tití Me Preguntó

BAILE INoLVIDABLE

Me Porto Bonito

Dákiti

EoO

Callaíta

El Apagón

NUEVAYoL

Yo Perreo Sola

Monaco (fragmento)

DtMF (Debí Tirar Más Fotos)

No obstante, también hay apuestas en torno a esto, de hecho, un aficionado ha apostado 2000 euros a que la primera canción es 'Perro Negro', lo que le daría 200000 dólares en caso de que así sea.