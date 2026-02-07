Drake Maye vs. Sam Darnold: duelo de mariscales de campo por el anillo en la Super Bowl 2026

El gran día de la NFL llega este domingo en San Francisco con Seatte Seahawks y New England Patriots jugándose la SuperBowl LX, en un partido en el que van a ser clave los 'quarterbacks' de ambos equipos, Sam Darnold y Drake Maye'

Cada equipo de fútbol americano tiene 53 jugadores, sin embargo, la realidad es que al final al que más se mira es siempre al quarterback y en esta Super Bowl LX no va a ser diferente. Tanto los Seattle Seahawks como los New England Patriots son equipos eminentemente defensivos, pero sus dos líderes han hecho un gran trabajo para llegar a esta final. Dos jugadores muy distintos y con un bagaje en la NFL que en nada se parece, pero tanto Sam Darnold en los de Mike McDonald como Drake Maye en los de Mike Vrabel, han sido claves para estar a un paso de la gloria, gran parte de las opciones de los suyos en el partido por el título pasarán por sus manos.

Drake Maye, el nuevo elegido

Al mando de las operaciones de los de Mike Vrabel estará Drake Maye, un joven jugador de segundo año que se ha convertido en la gran esperanza del equipo de Boston. Desde la marcha de Tom Brady el Gillette Stadium estaba huérfano de un líder de nivel y con el quarterback de la Universidad de North Carolina, elegido en el 2º puesto del draft 2024, lo han conseguido. Este año ha rozado el MVP con una temporada casi perfecta, pero finalmente Matt Stafford se lo ha llevado por apenas un voto de diferencia. Lo que no quita que su campaña haya sido para el recuerdo.

Pese a que el fuerte de los de Vrabel es la defensa, Maye es el arma perfecta para plasmar las ideas de Josh McDaniels. No tiene un cuerpo de receptores élite, pero aprovecha a la perfección a Stefon Diggs, Kayshon Boutte y compañía. Además, tiene una habilidad con las piernas que le permite escaparse de muchos problemas. Por otro lado, comete muy pocos errores, tanto que con el 72% de aciertos es el QB más certero de la liga. Las estadísticas demuestran su gran nivel, tanto que acumula 4.394 yardas de pase, 31 pases de touchdown y cuatro anotaciones de carrera, todo ello con solo ocho intercepciones.

Sam Darnold, un soldado de fortuna a un paso de la gloria

Mientras que la de Maye es una historia de llegar y besar el santo, para Sam Darnold el camino en la NFL ha sido más largo. Tras ser elegido por los Jets en el puesto 3 del draft 2018, después de una gran carrera en USC, las cosas no fueron bien en Nueva York. De ello, se convirtió en un jugador que saltaba de equipo en equipo, hasta que la suerte le acompañó y el año pasado acabó de titular en Minnesota, donde lo hizo bien, muy bien. Y gracias a eso terminó firmando por los Seahawks, en los que ayudado por una gran defensa, ha conseguido llegar a la Super Bowl y ahora mismo optará a la gran victoria de su vida.

Pese a ser un equipo defensivo, Darnold ha sabido conducir el ataque con maestría, algo a lo que ayuda el tener al mejor receptor del año, Jaxon Smith Njigba, además de un nutrido grupo de armas como Cooker Kupp o Rashid Shaheed. Pero si durante el año ha sido clave, en los playoffs, cuando se podía esperar que cometiera algún error, el 14 ha emergido como un jugador clave de los de Seattle, tanto que tiene el porcentaje de pases acertados más alto de la postemporada, y destacó especialmente en la final de la NFC, con tres touchdowns sin intercepciones y 25 de 36 pases, arriesgando cuando tocaba y limitando errores, especialmente siendo decisivo en las jugadas de 'play action'.