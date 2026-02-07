La primera sorpresa del Seis Naciones: Italia supera a Escocia

El Seis Naciones arranca esta semana y lo ha hecho con una sorpresa de categoría, pues el cada vez más pujante equipo italiano ha batido a Escocia en un partido vibrante donde los transalpinos han aprovechado un inicio fulgurante

El Seis Naciones 2026 ya está en marcha y tras la contundente victoria de Francia ante Irlanda del jueves, este sábado es el momento de los dos siguientes duelos, con el Italia-Escocia y el Inglaterra-Gales. Pues bien, en el primero de ellos ha habido una sorpresa, pues el equipo italiano, otrora una suerte de cenicienta en el Seis Naciones, está en proceso de dar el salto y con sus jóvenes valores está demostrando el potencial que tienen. Tras un gran partido han conseguido batir por 18-15 al XV escocés, poniendo su nombre en letras mayúsculas de cara a las próximas semana.

Italia ya ganó en el Olímpico (31-29) el último choque en el que los escoceses viajaron a Roma en 2024 y en las dos últimas temporadas del Seis Naciones evitó la "cuchara de madera" que se lleva el que pierde todos sus partidos y que normalmente desde que ingresó en 2000 en esta competición se llevaba ella. En 2024 y 2025 fue Gales "la premiada" y parece que esta campaña volverán a esquivarla. Este sábado fue la tercera vez en las que los transalpinos se han impuesto a Escocia en los últimos 16 encuentros. Con un clima más propio de Edimburgo o Glasgow que de Roma, la selección de Gonzalo Quesada, no se guardó nada de salida y pronto cruzó la línea de marca caledonia por medio de Lynagh y Menoncello. Dos ensayos enjugados en parte por el de Dempsey, propiciado por una momentánea superioridad de la delantera escocesa.

Superioridad transalpina

Paolo Garbisi falló un drop poco después del minuto 30, pero enmendó su fallo al pasar entre palos el primer golpe de castigo para los suyos. Minutos más tarde, lo intentó de nuevo con el mismo resultado negativo para los locales, que se fueron al descanso con un 15-7.Russell acortó distancias con un golpe en la reanudación, Ashman estuvo a punto de ver la amarilla por un placaje alto y la pierna de Garbisi distanció de nuevo a los suyos: 18-10, en el 50, mediante otro golpe de castigo.

La tarjeta amarilla que no vio el 2 visitante, sí que la contempló su compañero Turner, en el 54, por cargar de lado contra el hombro de un rival. El 16 escocés arruinó de esta forma un ataque de los suyos ya en la 22 rival cuando parecía que el sentido del encuentro podía cambiar. De hecho, Horne aprovechó la salida de un saque lateral para sumar el segundo ensayo de los británicos, que Russell no pasó entre palos, para entrar solo tres abajo en el último tramo del partido.

Las decisiones de los Garbisi, Paolo y Alessandro, los errores caledonios y la delantera local evitaron que el equipo de Gregor Townsend entrara en campo italiano ya al borde del tiempo reglamentario. Sin embargo, la selección del Cardo tendría una última oportunidad, ya pasado el minuto 80, para ganar.Una gran defensa "azzurra" dejó en nada a Escocia, que empieza, a diferencia de Italia, muy condicionada su participación en el Seis Naciones de 2026.