Evenepoel arrasar y llega líder a la etapa final de la Volta

Remco Evenepoel ha comenzado a lo grande su temporada en España y este sábado ha dejado una sensación de superioridad pasmosa en la etapa reina de la Volta a la Comunitat Valenciana, lo que le va a permitir llegar como líder a la última jornada

La temporada ciclista está comenzando estas semanas y ahora mismo uno de los puntos más calientes está en España, donde se está celebrando la Volta a la Comunitat Valenciana, donde este sábado ha emergido el nombre que todos esperaban, el de Remco Evenepoel, flamante nueva estrella del Reb Bull Bora, que ha destrozado la carrera en la etapa reina y llegará como líder a la jornada final de este domingo.

El ciclista belga llegó en solitario a la meta en Teulada tras 172 kilómetros, con un tiempo de 4h.14:01, lo que le permite además enfundarse el jersey amarillo de líder de la general. La etapa, marcada en rojo para todos los aspirantes al triunfo final, después de que no contabilizaran para la general los tiempos de la contrarreloj individual del jueves, no defraudó, con un gran recorrido que fue pasando factura a los corredores y en la que no falló el favorito, que asestó el golpe definitivo a la etapa, y probablemente a la general de la carrera, a 13 kilómetros de meta.

El líder falla

El primer gran momento de la jornada llegó en las primeras rampas del ascenso del Miserat, el puerto más duro en esta edición de la ronda valenciana, donde se descolgó el líder Biniam Girmay y se produjeron algunas caídas, en una de las cuales se vio involucrado el estadounidense Andrew August, vencedor en la etapa del viernes. Un grupo de escapados coronó el Miserat con Carlos García imponiéndose a Van der Tuuk en la lucha entre estos dos corredores por el jersey de la montaña. Por detrás, la cabeza del pelotón pasaban por la cima con algo menos de dos minutos de desventaja.

El polaco aún llegó a coronar la tercera cima del día antes de quedarse descolgado de las primeras unidades de la carrera, con el dúo formado por Bernard y Cras como últimos supervivientes de la escapada. A continuación el pelotón, ya muy fragmentado fue perdiendo corredores ante el fuerte ritmo impuesto por UAE Emirates y Red Bull Bora, quedando apenas una veintena de ciclistas en el grupo perseguidor.

Nadie puede con Remco

Fue a 13 kilómetros de meta cuando Evenepoel reventó la carrera. Sin levantarse del sillín impuso un fuerte ritmo que destrozó a sus rivales entre los que se encontraban los UAE Emirates Joao Almeida y Brandon McNulty. El belga fue incrementando paulatinamente su renta al trío perseguidor formado por Almeida, Guido Pellizzari y Antonio Tiberi, a los que consiguió unirse McNulty a 2 kilómetros de meta. Remco llegó a meta en solitario, para sumar su cuarto triunfo de la temporada, con 24 segundos de ventaja sobre Almeida y Pellizzari, que en este orden también conforman el podio de la general. Este domingo concluye la carrera con la última etapa entre Bétera y Valencia, de 93 kilómetros, con la subida del puerto del Garbí a 40 km de meta.