Si vas a ver la Super Bowl mañana, solo necesitas estas 5 reglas de oro para entender lo básico y no quedar mal

El evento de los eventos deportivos llega este domingo 8 de febrero con la final entre New England Patriots y Seattle Seahawks

Si hay un evento deportivo global ese es la Super Bowl de la NFL, un partido de fútbol americano que mueve a millones y millones de espectadores a lo largo y ancho de todo el mundo, y que lejos de quedarse en la mera competición ha trascendido como un espectáculo en el que el partido es el eje central para dar pie a otros añadidos como la famosa actuación del descanso, que en esta ocasión correrá a cargo de Bad Bunny. ¿Vas a verlo? Pues atento, porque vamos a presentarte las 5 reglas de oro para entender lo básico y no quedar mal.

Con el Levi's Stadium de Santa Clara (California) como escenario, New England Patriots y Seattle Seahawks se batirán en duelo para conquistar la edición 55 de la Super Bowl y aunque confiamos en que no será tu primer partido, aquí van esas cinco normas que te permitirán seguir todo lo que ocurra sobre el verde al detalle.

Las 5 reglas de oro para entender lo básico de la Super Bowl y no quedar mal

1. Gana el que consigue más puntos: Parece elemental, pero no en todos los deportes pasa así, por lo que ten claro que el objetivo es terminar el partido, el cual tiene cuatro cuartos de 15 minutos, con una anotación más alta que el rival. Y tampoco olvides que para lograr esos puntos todo el juego gira en torno a avanzar el balón para anotar (o impedir que el otro lo haga).

2. Cada equipo tiene cuatro intentos (downs) para avanzar: Con esas cuatro oportunidades la meta es avanzar 10 yardas en cuatro jugadas. En caso de no conseguirlo se pierde la posesión del balón y es el contrario el que pasa a atacar.

3. La principal forma de anotar es el Touchdown (6 puntos): Se consigue cuando un jugador entra con el balón (o lo recibe) dentro de la zona de anotación (end zone) del rival. Tras dicha anotación habitualmente se lanza una patada para lograr un punto extra, aunque también se puede ir a por otra jugada y sumar dos. Lo más habitual es que termine con 7 puntos para el equipo que ataca.

4. Otras anotaciones: También se pueden lograr puntos a través de lo que se conoce como field goal, una patada que se realiza a palos y que da tres puntos si el balón entra entre los postes. Y nos queda el safety, que se consigue cuando el equipo defensivo atrapa o derriba al atacante dentro de su propia zona de anotación con el balón en las manos. Este supondría 2 puntos y recuperar la posesión.

5. La duración del partido: La Super Bowl se divide en cuatro cuartos de 15 minutos, si bien el reloj no está siempre corriendo, ya que depende de la anterior jugada. Tras el segundo cuarto llega el descanso con el famoso show de la Super Bowl. Algunas jugadas que detienen el reloj: pases incompletos, penalizaciones, jugadas que acaban con jugadores saliéndose por la banda... El partido puede superar las tres horas de duración.