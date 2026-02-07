Jon Rahm se queda a las puertas de la machada en el LIV de Riad

El inicio de la campaña en el LIV Golf ha supuesto un duro golpe para Jon Rahm, que ha rozado el triunfo en Riad, pero se ha quedado a las puertas de una victoria que finalmente ha ido a manos del australiano Elvis Smylie

El LIV Golf ha comenzado esta semana en Riad con un torneo espectacular bajo luz artificial y en él Jon Rahm ha sido muy protagonista. El de Barrika ha rozado la victoria, pero finalmente se ha quedado a las puertas debido al gran rendimiento del australiano Elvis Smylie, que certificó su dominio para llevarse el título en la última jornada en la que el español fue segundo a un golpe de distancia y plantó cara a su rival hasta el último instante gracias a una tarjeta final de cuatro 'birdies' consecutivos.

Smylie apareció en la cuarta y última jornada empatado en lo más alto de la clasificación con el estadounidense Peter Uihlein. Rahm, pisaba los talones a ambos, a sólo un golpe de distancia; y David Puig, que finalmente terminó en una meritoria tercera plaza, estaba algo más retrasado: tenía una desventaja de tres impactos por culpa de un 'doble bogey' al final que le restó posibilidades. Ninguno de los tres pudo con la sobriedad de Smylie, un bloque de hielo y una apisonadora de principio a fin en los 18 hoyos. Apenas cometió errores y mostró una sangre fría espectacular para firmar una tarjeta que incluyó ocho 'birdies' y diez par.

Emoción hasta el final

Golpe a golpe, tomó impulso hacia el título en la que es su primera participación en un LIV para sumar, a sus 23 años, tres trofeos en su carrera tras el campeonato de la PGA de Australia (del DP World Tour) y otro del circuito de Australasia (ambos en 2024). Sólo Rahm plantó cara al golfista australiano. Fue de menos a más para cerrar la jornada con un arreón de cuatro 'birdies' que pusieron a Smylie contra las cuerdas. Sobre todo en el último hoyo, el 18, cuando Smylie contuvo la respiración con un 'drive' espectacular de Rahm que mandó la bola dentro del 'green' a pocos metros del agujero y con aspiraciones de firmar un 'eagle'.

Rahm erró por centímetros. La bola se paseó por el borde y quedó a expensas de algún error gravísimo de Smylei en su último hoyo. El australiano tenía un golpe de ventaja y le bastaba con un par de cuatro golpes para conquistar el título. Se complicó la vida. Los dos primeros impactos, volaron de 'rough' a 'rough. Sin embargo, mantuvo la sangre fría y en el tercero firmó un 'patt' espectacular que le permitió evitar el desempate, sellar el par y el torneo en el último golpe.