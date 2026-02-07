Inglaterra ahonda en el drama de Gales en Londres

El inicio del Seis Naciones no ha podido ser mejor para Inglaterra, que ha arrasado con mucha facilidad a Gales en Londres, hundiendo aún más al peor equipos de los dos últimos años en el torneo

Empezar el Seis Naciones es muy complicado, como vimos en la victoria de Francia sobre Irlanda y la sorpresa de Italia ante Escocia. Por eso mismo Inglaterra no podía fallar en el duelo que cerraba esta primera jornada del torneo, en la que recibía en Twickenham a Gales, el peor equipo de los últimos dos años, y el XV de la rosa no ha fallado. Con mucha solvencia, una pegada espectacular y mucha facilidad ofensiva han superado a los galeses por un m´ças que contundente 48 a 7 que ahonda aún más en la crisis del XV del dragón.

Inglaterra mostró el abismo que existe entre su rugby y la que fuera una de sus grandes e históricas rivales. Los ingleses son, junto a Francia, los favoritos para llevarse la presente edición y esta tarde vapulearon sin piedad a sus vecinos con un 48-7. Y con el choque ya cerrado al descanso con 29-0. Dominadora en la década de los 70 con jugadores que son leyenda de este deporte y marcaron a generaciones de aficionados, y vencedora del Seis Naciones no hace tanto, lo hizo en 2019 y 2021, hoy el XV del Dragón fue sobre el césped de Twickenham una sombra de lo que fue, sin opción alguna sobre el XV de la Rosa.

Ni el zaguero Rees-Zammit, que regresó a vestir de rojo tras intentar triunfar sin suerte en la NFL, ni el nuevo seleccionador, Steve Tandy, dieron esperanzas de cara al futuro a sus seguidores. No habían pasado ni 10 minutos y los de la Rosa ya dominaban por 10-0 tras el ensayo de Arundell, transformado por Ford y un golpe de este mismo. Las dos expulsiones seguidas de los galeses Nicky Smith y del capitán, Lake, por repetir faltas en su línea de 22, no hicieron sino echar más tierra sobre la tumba visitante.

Un abuso incontestable

Con 13 jugadores y con Ford y Mitchell dirigiendo a los blancos a placer, Gales no pudo parar las marcas de Arundell, dos de nuevo, y un extraordinario Earl: 29-0 al descanso. La tendencia siguió siendo la misma y Roebuck hizo el quinto ensayo para los seleccionados por Steve Borthwick, que empezó entonces a mover el banquillo. Ya fuera por cierta relajación de los ingleses, los cambios en ambas escuadras o el orgullo de los rojos, éstos se sacudieron el dominio local. Itoje, recién entrado, vio como monsieur Brousset le mostraba la amarilla en el minuto 51, y Adams sumó el primer y único ensayo para Gales en el 54 (36-7), pasado entre palos por Edwards.

El controvertido Pollock, uno los jóvenes ingleses, protagonizó la sexta marca del XV de la Rosa. El polémico tercera local, que tan pronto manda callar a su grada como a la ajena, pisó fuera mientras se tiraba sobre la zona de marca rival, pero la acción de Plumtree sobre su cuello y cabeza al tratar de placarle hizo que el colegiado galo decretara ensayo de castigo y la expulsión de Plumtree. La cuarta de los visitantes a lo largo de 80 minutos.

Freeman, en el último minuto, selló la victoria de Inglaterra que no pierde en el Seis Naciones desde que lo hiciera en la primera jornada del torneo de 2025 frente a Irlanda ante una Gales que no gana en la capital del Reino Unidos desde 2012. Los de Borthwick se sitúan tras esta primera jornada del Seis Naciones al frente de la tabla por delante de Francia, la otra favorita, por la mayor diferencia entre los puntos logrados y encajados. Ahora se medirán en la segunda jornada a Escocia en Edimburgo.