Jon Rahm, más cerca del primer título del año

El 'León de Barrika' recorta distancias para quedarse a un solo golpe del liderato justo cuando se llega al ecuador del torneo

Jon Rahm sigue jugando realmente bien en este inicio de temporada. Lejos de los altibajos del anterior curso, el vasco mantiene la mano firme en el LIV Golf de Riyadh para ser en estos momentos segundo a un solo golpe del liderato.

En el que es el primer torneo LIV Golf de 2026, el estadounidense Talor Gooch se ha unido a su compatriota Peter Uihlein y al belga Thomas Detry en el primer puesto de un campeonato que se juega, curiosamente, con luz artificial.

Gooch, que rozó un 'hoyo en uno' el segundo día; Dertry y Uihlein lideran el torneo con 134 golpes totales (10 bajo par), uno menos que un cuarteto liderado por Rahm, campeón del LIV los dos últimos años, y en el que también están el colombiano Sebastián Muñoz, el estadounidense Jason Kokrak y el australiano Elvis Smylie. A dos impactos se han colocado octavos dos españoles, Sergio García y David Puig.

La clasificación por equipos en el LIV Golf de Riyadh

En lo que concierne a la pelea por equipos, se sitúa en el liderato con -30 en el acumulado el Smash GC de Gooch, Kokrak (64 o -8 este jueves), el norirlandés Graeme McDowell y el estadounidense Harold Varner III. A tres impactos está ahora con -27 el Torque GC de Sebastián Muñoz (-9), el chileno Joaquin Niemann (-7) y los mexicanos Abraham Ancer (-7) y Carlos Ortiz (-4).

El Legion XIII de Jon Rahm, Tyrrell Hatton, Tom McKibbin y Caleb Surratt es cuarto con -22, mientras que el Fireballs GC de Sergio García (-8), Josele Ballester (par), Luis Masaveu (par) y David Puig (-8) es séptimo con -16.

El LIV Golf se pasa a las cuatro jornadas

El LIV Golf, la liga saudí financiada por Arabia Saudí, comenzó esta semana su quinta temporada en Riyadh, que inaugura el nuevo formato de la competición, con cuatro rondas (72 hoyos) en lugar de tres (54), al estilo de los circuitos tradicionales, lo que le permite puntuar por primera vez para el ránking mundial.