Así queda la Ronda Divisional de la NFL tras los resultados de la Ronda de Comodines

Sorprendente eliminación de los campeones, Philadelphia Eagles, ante unos San Francisco 49ers con muchas bajas; histórica remontada de los Chicago Bears ante los Green Bay Packers

Los playoffs de la NFL trajeron la primera gran sorpresa de la postemporada con la victoria (19-23) de los finalistas de 2024, los San Francisco 49ers, en casa de los vigentes campeones, unos Philadelphia Eagles que no podrán repetir el triunfo del pasado año y aseguran un nuevo campeón diferente al de los tres últimos años, pues los Chiefs de Mahomes no lograron alcanzar ni siquiera la postemporada.

El quaterback gambusino Brock Purdy apareció en los momentos clave para dar dos envíos de anotación y dar el triunfo a su equipo. Fue el mejor junto a Christian McCaffrey, que logró sendas recepciones de touchdown, entre ellas la definitiva a menos de tres minutos del final. La defensa de los 49ers creció en la último ataque de los Eagles, a los que mantuvo a raya en el intento de regreso.

También hubo victoria visitante para unos Buffalo Bills que han olvidado decepciones de años anteriores y que superaron (24-27) a los Jaguars en Jacksonville gracias al partidazo de Josh Allen, que logró avanzar 306 yardas, un envío de touchdown y dos anotaciones.

Antes de eso ya se había producido una histórica remontada de 18 puntos en el último periodo (31-27) de los Chicago Bears ante los Green Bay Packers. O un nuevo triunfo a domicilio, el que lograron Los Angeles Rams (31-34) ante los Carolina Panthers.

Matthew Stafford, con tres pases de touchdown, resultó determinante para que los Rams, los únicos que quedan vivos junto a los Patriots y Broncos de los campeones de la última década, superaran una ronda de comodines de la NFL en la que no partían como favoritos en los 'playoffs' de la Conferencia Nacional.

Precisamente, los New England Patriots fueron los que accedieron a la Ronda Divisional de la NFL de la forma más clara tras superar por 16-3 a Los Angeles Chargers. Segundos cabezas de serie en la Conferencia Americana, los Patriots lograron neutralizar al mariscal de campo de los Chargers, Justin Herbert, y con eso ganaron medio partido. El pateador venezolano Andy Borregales conectó sus tres field-goals y ayudó a su equipo a estar entre los ocho mejores.

Resultados de la ronda de comodines de la NFL (Wild Card Weekend)

Carolina Panthers 31-34 Los Angeles Rams

Chicago Bears 31-27 Green Bay Packers

Jacksonville Jaguars 24-27 Buffalo Bills

Philadelphia Eagles 19-23 San Francisco 49ers

New England Patriots 16-3 Los Angeles Chargers

Pittsburgh Steelers - Houston Texans — 02:00 horas

Fechas y horarios de la Ronda Divisional de la NFL

Sábado 17 de enero

Denver Broncos - Buffalo Bills

Seattle Seahawks - San Francisco 49ers

Domingo 18 de enero

Chicago Bears - Los Angeles Rams

New England Patriots - Pittsburgh/Houston