Madrid volverá a acoger un partido NFL con los Falcons como protagonistas

Vuelve la NFL al Santiago Bernabéu, esta vez con el equipo de Atlanta como equipo local

La NFL ha vuelto a elegir el corazón de la capital española para expandir su imperio. Este martes se ha confirmado la noticia que muchos esperaban tras el éxito del anterior partido entre los Miami Dolphins y los Washintong Commanders: los Atlanta Falcons serán el equipo local en el partido oficial que la liga estadounidense celebrará este 2026 en el Estadio Santiago Bernabéu. Madrid se consolida así como una parada fija en el mapa del fútbol americano de élite.

El rival de los Falcons es un misterio

Aunque la identidad del rival y la fecha exacta permanecen bajo llave -se revelarán con la publicación del calendario oficial de la primavera-, la expectación ya es máxima. El coliseo blanco, tras su transformación reciente, se prepara para acoger el segundo asalto de la NFL en suelo español. Cabe recordar que el camino lo abrieron en noviembre de 2025 los Miami Dolphins y los Washington Comanders, un duelo ofensivo que se llevaron los de Florida por un ajustado 16-13.

Este encuentro no es un evento aislado, sino la joya de la corona de una ambiciosa estrategia global. En 2026, la NFL disputará nueve partidos internacionales repartidos en cuatro continentes y siete países. Madrid compartirá protagonismo con los tres partidos en Londres, dos en el Tottenham Stadium y uno en en Wembley. Las sedes únicas se encuentran dispersas por todo el mundo: Melbourne (Cricket Ground), Ciudad de México (Banorte), Múnich (Allianz Arena), París (Stade France) y Río de Janeiro (Maracaná).

El ambicioso proyecto de Madrid

La elección de los Falcons refuerza el acuerdo multianual entre la NFL, el Ayuntamientos y la Comunidad de Madrid. Para Rafa de los Santos, director de NFL España, este anuncio es el reflejo de un crecimiento imparable: ''La pasión por la NFL en España nunca ha sido tan grande y dar la bienvenida a los Atlanta Falcons a Madrid para un partido de temporada regular representa un momento histórico para nuestra creciente base de aficionados''.

El directivo destaca que jugar en el Bernabéu es un privilegio no solo para el espectador, sino para la propia franquicia: ''Para los Falcons, saltar al césped del Bernabéu es un momento único de competir en una de las grandes capitales deportivas del mundo. Para los aficionados en España, es la oportunidad de experimentar en directo la velocidad y la intensidad del juego, así como a los atletas de primer nivel de la NFL en un escenario que hará que este partido sea inolvidable''.