Agencia libre NFL: los cuatro jugadores más deseados y las gangas del mercado

Tras el título logrado por los Seattle Seahawks ahora la actualidad se centra en los posibles retoques que harán los equipos a sus plantillas

La temporada 2025-26 de la NFL echó el cierre con la celebración de una Super Bowl que se llevaron los Seattle Seahawks con solvencia ante New England Patriots. Fue el colofón a un curso que tuvo un dominador claro y que ya es tan pasado como para que sea el mercado el que tome el relevo de las portadas. Por ello, toca hablar de los jugadores más deseados de una agencia libre que en este ocasión se abrirá el 11 de marzo.

Como ocurre cada año, hay algunos nombres que destacan por encima del resto, teniendo en esta ocasión a cuatro piezas que se pueden definir como los más codiciadas. ¿De quiénes hablamos? Del quarterback Malik Willis, el receptor George Pickens, el running back Kenneth Walker III y el ala defensiva Trey Hendrickson.

A sus 26 años, Willis, quien estuvo con los Green Bay Packers desde el 2024, es, según NFL Network, el cerebro sobre el verde que más interés ha generado; tanto es así que ya se pone a Arizona Cardinals y Cleveland Browns como equipos que apostarán fuerte por él.

Malik aparece en todo lo alto de una lista de quarterbacks entre los que se encuentra Aaron Rodgers, quien a sus 42 años no tiene claro si regresará con Pittsburgh Steelers, firmará con otro equipo u optará por el retiro. Lo cierto es que como directores de orquesta no faltan otras oportunidades de mercado como Joe Flacco, Russell Wilson, Carson Wentz, Marcus Mariota, Jimmy Garoppolo, Daniel Jones, Trey Lance o Zach Wilson.

La decisión de los Cowboys con George Pickens

El caso de George Pickens es algo diferente. El receptor acaba contrato con los Dallas Cowboys y estos saben que tendrán que ofrecer un contrato millonario si quieren retenerle, el cual es sin duda el plan.

"Queremos a Pickens con nosotros, así que es posible que usemos la etiqueta de 'Jugador Franquicia'. Muchos de los jugadores que hemos etiquetado así participaron en todas las actividades en anteriores ocasiones, así que confiamos en que así sea", afirmó este lunes Stephen Jones, copropietario de los Cowboys. De ser etiquetado de tal forma, para la temporada 2026 Pickens tendría un salario garantizado de 28,8 millones de dólares; eso sí, se trata de un arma de doble filo, ya que podría irse igualmente en 2027.

En cuanto a otras piezas ofensiva de valor, en el mercado dos encontramos al running back Kenneth Walker III, designado MVP de la Super Bowl LX en el que los Seahawks derrotaron a los Patriots. A pesar de su gran actuación, Walker buscará en la Agencia Libre un nuevo equipo. Otros en liza son: Isiah Pacheco, Tyreek Hill, Mike Evans, Deebo Samuel, DeAndre Hopkins o Allen Lazard.

Trey Hendrickson, el jefe en defensa

Pasando ya a la parcela defensiva del campo, nos encontramos con un Trey Hendrickson que si bien no ha recibido el crédito necesario por sus buenas actuaciones cazando quarterbacks en los Cincinnati Bengals, es sin duda uno de los peces gordos entre los defensivos disponibles.

A pesar de sus 31 años, el exestrella de Florida Atlantic, del fútbol americano colegial, es una amenaza para cualquier pasador. En su carrera acumula 236 tackles y 81 sacks. Cualquier equipo con aspiraciones serias podría ir a por él.