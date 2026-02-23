Taylor Swift responde a Mikaela Shiffrin tras el contundente mensaje de la campeona olímpica: "Mi consejo siempre es arruinar la amistad"

Tras ganar el oro en eslalon en Milano Cortina 2026, Shiffrin había mandado un mensaje -se intuye- a todos aquellos que la criticaban

Mikaela Shiffrin ha sido, junto a Lindsey Vonn, las dos esquiadoras más mediáticas que Estados Unidos ha llevado a los Juegos de Milano Cortina. Pese a que sólo contaba con dos medallas olímpicas antes de afrontar la cita italiana, Shiffrin está considerada por muchos como la mejor esquiadora de la historia por sus títulos mundiales y sus copas del mundo (9).

Sin embargo, aterrizaba a priori con una presión añadida. En los Juegos de Beijing 2022 llegaba como principal favorita y se marchó sin ninguna medalla y con algunas actuaciones decepcionantes.

A Milano Cortina lo hacía además tras superar una grave lesión y ya madura, con 30 años, para afrontar con tranquilidad la cita. De sus palabras se intuía la ilusión con la que llegaba. “Llegamos con muchísima inspiración, motivados, tras haber estado entrenando para esto y con la sensación de que todo es posible”, afirmaba en EssentiallySports.

“La experiencia olímpica para todos los atletas es, en serio, una locura. Es abrumadora. Realmente emocionante”, añadió una Mikaela Shiffrin que reconocía que se tenía más presión conforme pasaban los días si no se lograba nada a la primera.

"A medida que avanzas, cada día que pasas en los Juegos Olímpicos, ves estas actuaciones inspiradoras de tus compañeros y luego también ves este tipo de lado oscuro de esto, que es estrellarse, caer y, ya sabes, tal vez no lograr estos grandes, grandes sueños que todos tenemos", admitía.

Mikaela Shiffrin resurge al final

Eso lo hacía antes de empezar, pero parecía un anticipo de lo que llegaría. Se esperaba el oro en la combinada alpina y así lo encarriló Breezy Johnson al situarse primera en el descenso, pero Shiffrin falló en el eslalon y no se llevaron ni medalla. Su siguiente cita, el Supergigante, fue a peor (9ª).

Las decepciones, que podían haber derrumbado a cualquiera, a ella ya no podían. Era veterana en esto y sabía con lo que luchaba. Entre otros, con los muchos 'haters' que arrastran los deportistas y que en su día pudieron con Simone Biles.

"Se pueden ver las críticas de los fans. Pueden venir de los que odian. Pueden venir de los medios, claro. Y las historias que se cuentan sobre ti cuando todos están ahí fuera dando lo mejor de sí mismos", señalaba en referencia a todo el ruido que había alrededor.

Pero llegó el eslalon y doce años después de haber ganado el oro en Sochi 2014, Shiffrin volvió a coronarse en la prueba que le había abierto las puertas de la gloria olímpica. "Hoy me presenté para esquiar. Quería hacer dos bajadas con un eslalon realmente bueno. Ahora, superar eso es un poco difícil de procesar. Al final, presentarme era lo que más deseaba. Más que la medalla. Ahora, conseguir una medalla también es increíble", reconocía.

Un mensaje con un destinatario claro y Swift como referente

Casi más incluso que la medalla fue el mensaje que dejó en redes y que se intuyó que iba dirigido a los muchos que la habían criticado. "Mi consejo siempre es arruinar la amistad", escribió Mikaela Shiffrin en Instagram.

Se trata de una referencia a una canción del último álbum de la cantante Taylor Swift, The Life of a Showgirl. Una artista que, según ha reconocido Shiffin, siempre le ha inspirado en su carrera y en la que se ha fijado para soportar la fama y la presión.

Swift, ante esta publicación, no ha dudado en responder. Lo ha hecho de una forma muy simple, con un "Histórico" y las tres medallas de oro que atesora la esquiadora estadounidense.