El 'Dios Messi' que inspira a un nuevo campeón olímpico: "Estoy rezándole... Sé que está conmigo"

El 'freestyler' norteamericano Alex Ferreira narra cómo la imagen de Messi le ha inspirado para hacerse con el oro olímpico en Milano Cortina

Los Juegos Olímpicos de Milano Cortina han tenido historias de éxitos y también historias conmovedoras. Ha habido lesiones graves, la más mediática de la Lindsey Vonn, victorias históricas, momentos de superación y triunfos que han llamado la atención entre los seguidores del deporte olímpico. Y también los millones de fans que Leo Messi tiene en todo el mundo.

Así sucedía este viernes con el campeón de halfpipe, una espectacular modalidad de esquí freestyle o acrobático, en el que los riesgos son evidentes -lo pudo comprobar el gran favorito Finley Melville Ives, que salió en camilla y perdió la consciencia- y en el que los deportistas se enfrentan, aparte de la presión lógica de la competición, a la necesidad de no fallar para no ver comprometida su integridad física.

Para el estadounidense Alex Ferreira, la presión era añadida, ya que había sido plata en PyeongChang 2018 y bronce en Beijing 2022, y a sus 31 años entendía que los Juegos de Cortina Milano eran su última oportunidad de conseguir el ansiado oro.

De esta forma se lo tomó y con esta idea se preparó, encomendándose a un 'dios' muy especial: Leo Messi. Ferreira, nacido en Estados Unidos, pero hijo de un futbolista argentino que emigró hace años a Norteamérica para jugar en la Major Indoor Soccer League (MISL) veía en el astro argentino un paralelismo con él mismo. Y tras muchos años buscando un título internacional que le faltaba, logró la Copa del Mundo en 2022.

Messi y la Copa del Mundo de Qatar 2022

Alex Ferreira entendía que Messi afrontó el Mundial de Qatar como su última oportunidad, tal y como él afrontaba estos Juegos Olímpicos. Se puso un póster de su ídolo en su lugar de entrenamiento y se 'tatuó' una frase del argentino, que ha tenido muy presente en todo este tiempo. "Soy el primero en llegar por la mañana y el último en irme por la noche, día tras día. Me tomó 17 años y 138 días convertirme en un éxito de la noche a la mañana". En una entrevista con la web oficial de la organización de los Juegos de Invierno de Milano Cortina, Ferreira reconocía que la leía a diario y que le removía por dentro.

Finalmente, el viernes logró su objetivo. Con una gran tercera y última ronda, en la que arrebató el primer puesto al estonio Henry Sildaru, Ferreira puntuó con 93.75, 75 centésimas más que su rival y se colgó el oro.

Un oro luchado por muchos años para Ferreira

"Mi papá y yo somos grandes fans de Messi. Cuando ganó la Copa del Mundo, mi papá lloró y yo también me emocioné un poco. Relaciono mucho su historia con mi vida porque ganó en su último Mundial en su último intento. Y yo siento exactamente lo mismo de cara a estos Juegos", señaló en la mencionada entrevista en referencia a por qué había adoptado la imagen de Messi como referente. Todos los días veía el póster y se repetía: "Estoy rezándole a mi ídolo Messi. Sé que está conmigo".

Tras lograr el ansiado oro, no dudó en 'agradecerle' al ex del Barça y PSG toda esta ayuda. "Este es mi momento Lionel Messi", afirmó en referencia a que se sintió como en esa imagen de Messi con la Copa del Mundo. Y expresó un deseo: "Estoy deseando conocerlo. Vamos a compartir un buen mate juntos".