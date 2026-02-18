El mito Mikaela Shiffrin sigue muy vivo en los Juegos de Milano Cortina 2026

La esquiadora norteamericana se lleva el oro en el eslalon de los Juegos de Milano Cortina 2026 doce años después de lograrlo en Sochi 2014; Julia Simon suma su tercer oro en biatlón

Falló cuando menos se esperaba en la combinada alpina femenina, no pudo sumar un buen resultado en su segundo intento, pero, a la tercera, la mítica Mikaela Shiffrin se ha colgado el oro en el eslalon de esquí alpino de los Juegos de Milano Cortina d'Ampezzo 2026.

Considerada por muchos como la mejor esquiadora de todos los tiempos, la norteamericana se impone en esta disciplina doce años después de la primera vez. A sus 30 años, cubrió los dos recorridos en la pista Olympia delle Tofane de Cortina d'Ampezzo con un tiempo de un minuto, 39 segundos y diez centésimas para barrer a sus rivales.

Tal fue su superioridad, que sacó un segundo y medio a la suiza Camille Rast y un segundo y 71 centésimas a la sueca Anna Swenn-Larsson, plata y bronce respectivamente en estos Juegos de Invierno 2026 en una de las modalidades más seguidas del esquí alpino.

"En meta no acababa de ver el uno, así que no estaba segura si había ganado o no. Luego, ya empecé a darme cuenta de que sí, que soy de nuevo campeona olímpica. No me lo podía creer. Me daba la sensación de que mi cuerpo estaba en otra parte", admitía la esquiadora estadounidense.

La eslovaca Petra Vhlova, vigente campeona olímpica en eslalon y que defendía título en Milano Cortina 2026, sólo pudo ser vigésima.

El triunfo de Mikaela Shiffrin le da su tercer oro olímpico tras los logrados en Sochi 2014, en esta especialidad, y en PyeongChang 2018 en el gigante femenino. Es, además, su decimonovena medalla en un gran evento, entre ellas ocho de campeona del mundo y cinco de la Copa del Mundo.

En esta prueba tomó marte una de las representantes españolas que debutaban en unos Juegos Olímpicos de Invierno, la esquiadora vasca Arrieta Rodríguez, que finalizó en trigésima tercera posición, a siete segundos y 73 centésimas de Shiffrin.

La francesa Julia Simon suma su tercer oro en Milano Cortina 2026

Mikaela Shiffrin no es la única histórica que se coronaba este miércoles en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, ya que otra de las sensaciones de la cita italiana, la francesa Julia Simon, lograba su tercer oro en biatlón tras el logrado en relevos mixtos y en la prueba femenina.

En este caso, ha aupado a Francia al primer cajón del podio de relevos femeninos 4x6 km junto a Camille Bened, Lou Jeanmonnot y Oceane Michelon, relegando a Suecia y Noruega, plata y bronce respectivamente.

Asia domina las pruebas acrobáticas

El rider chino Yiming Su se imponía por la mañana en las pruebas masculinas del Slopestyle, con un segundo puesto para el japonés Hasegawa.

La supremacía nipona en esta especialidad de Slopestyle ha quedado patente en la final femenina, que ha coronado a Mari Fukada y que ha tenido a la también japonesa Kokomo Murase como tercera clasificada, tras la neozelandesa Synnot Sadowski.

Y, en las Aerials de esquí acrobático, la esquiadora china Xu Mengtao revalida el oro que logró en Pekín 2022, por delante de la australiana Danielle Scott y de su compatriota Shao Qi.