Klaebo completa su particular repóker en los Juegos de Milano Cortina 2026

Al genio noruego, quien acumula ya cinco oros en la actual edición de los Juegos, aún le resta el próximo sábado la prueba de los 50 kilómetros

Está a otro nivel. El noruego Johannes Osflot Klaebo se ha hecho su quinto oro en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina elevando a diez su récord histórico absoluto en citas olímpicas invernales, al ganar este miércoles, junto a Einar Hedegart, la prueba sprint por equipos, que España acabó decimoquinta, en Tesero.

Klaebo y Hedegart invirtieron 18 minutos, 28 segundos y 98 centésimas, y ganaron con un segundo y cuatro décimas sobre Ben Ogden y Gus Schumacher, que lograron la medalla de plata para Estados Unidos. Elia Burp y Federico Pellegrino, que entraron a 3.3 segundos de la pareja noruega, capturaron el bronce para Italia.

Si lo de Klaebo es ya de por sí impresionante, no podemos olvidar que aún le falta ponerle el –nunca mejor dicho… broche de oro a su más que sobresaliente actuación el próximo sábado, en la prueba de los 50 kilómetros, con salida masiva y en estilo clásico. En la que nadie apostará por otro esquiador que no sea él.

Los españoles Pueyo y Colell, decimoquintos

En lo que concierne a la expedición española, Jaume Pueyo y Marc Colell concluyeron decimoquintos, a 37 segundos y 35 centésimas de la pareja noruega, en una prueba en la que habían concluido quintos la calificación, que redujo de 27 a quince las parejas que disputarían la final.

Pueyo, de 24 años y que compite en sus segundos Juegos, completó una gran actuación, llamando la atención en la calificación, con el segundo mejor parcial de todos los participantes (2:51,72), a dos segundos y seis décimas del de Klaebo, del que el fondista de Badalona (Barcelona) había afirmado en una entrevista con EFE nada más llegar a Tesero que el noruego "ya" era "el mejor de la historia" y que será "el mejor de todos los tiempos".

Cada tres días el tiempo le va dando más y más la razón a Pueyo, que marcó el quinto parcial en las dos primeras rondas, y el tercero en la tercera y última, anunciando que dentro de cuatro años regresará a unos Juegos con otra perspectiva.

Yiming Su se corona en 'slopestyle'

Por último, el chino Yiming Su ha logrado su segundo oro olímpico al imponerse en la modalidad de 'slopestyle' de snowboard de los Juegos de Milán-Cortina 2026. Su, que en Pekín 2022 venció en la modadlidad de 'big air' y que en esta cita italiana fue bronce en dicha especialidad, venció con una puntuación de 82.41, conseguida en la primera de las tres bajadas de la final, disputada en el Livigno Snow Park.

El chino precedió en el podio al japonés Taiga Hasegawa, que logró un mejor registro de 82.13, también en el primer intento, y al estadounidense Jake Canter, tercero con 79.36, en su caso efectuado en el tercero y último.