Milano Cortina 2026 | Programa, horarios y dónde ver en TV hoy 19 de febrero los Juegos de Invierno 2026

El esquí de montaña debuta en unos Juegos Olímpicos en Milano Cortina 2026 y, con él, las opciones de España a medalla suben enteros

Anita Alonso tiene opciones de medalla en unos juegos Olímpicos@anitaalonso_17

El gran día del deporte español en los Juegos de Milano Cortina 2026 ya está aquí. Los cuatro representantes españoles del esquí de montaña disputan sus pruebas individuales, con opciones serias de medalla tanto en un caso como en el otro.

Ana Alonso y María Costa abren fuego a las 9:50 horas, mientras que Oriol Cardona y Ot Ferrer lo hacen a las 10:30. Bornio acogerá esta cita del esqui de montaña novedosa en unos Juegos Olímpicos de Invierno y en la que España es una de las mayores potencias ahora mismo.

Calendario de los Juegos de Milano Cortina 2026 hoy jueves 19 de febrero

09:05 horas - Curling: Suecia-República Checa - Masculino, Round Robin

09:05 horas - Curling: Italia-Suiza - Masculino, Round Robin

09:05 horas - Curling: China-Alemania - Masculino, Round Robin

09:05 horas - Curling: Noruega-Canadá - Masculino, Round Robin

09:10 horas - Combinada nórdica: Esprint por equipos - Ronda de prueba

09:50 horas - Esquí de montaña: Esprint femenino - Series - (Ana Alonso y María Costa)

10:00 horas - Bobsleigh: Cúadruple masculino - Entrenamiento oficial

10:00 horas - Combinada nórdica: Ronda de compensación SJP - Esprint equipos

10:30 horas - Esquí de montaña: Esprint masculino - Series (Oriol Cardona y Ot Ferrer)

11:00 horas - Esquí acrobático: Aerials masculino - Clasificación 1

11:27 horas - Esquí acrobático: Aerials masculino - Clasificación carrera 2

11:45 horas - Esquí acrobático: Aerials masculino - Clasificación 2

12:55 horas - Esquí de montaña: Esprint femenino - Semifinales (Ana Alonso y María Costa)

13:25 horas - Esquí de montaña: Esprint masculino - Semifinales (Oriol Cardona y Ot Ferrer)

13:55 horas - Esquí de montaña: Esprint femenino - Final (Ana Alonso y María Costa)

14:00 horas - Bobsleigh: Doble femenino - Entrenamiento oficial

14:00 horas - Combinada nórdica: Esprint por equipos - Cross-Country

14:00 horas - Esquí acrobático: Aerials masculino - Final

14:05 horas - Curling: Suiza-Estados Unidos - Femenino, Round Robin

14:05 horas - Curling: Canadá-República de Corea - Femenino, Round Robin

14:05 horas - Curling: Japón-China - Femenino, Round Robin

14:05 horas - Curling: Gran Bretaña-Italia - Femenino, Round Robin

14:15 horas - Esquí de montaña: Esprint masculino - Final (Oriol Cardona y Ot Ferrer)

14:40 horas - Hockey hielo: Suiza-Sueci: - Partido por el bronce femenino

16:30 horas - Patinaje de velocidad: 1500 metros masculino

19:00 horas - Patinaje artístico: Patinaje individual femenino - Programa libre

19:05 horas - Curling - Semifinal masculina

19:10 horas - Hockey hielo - Estados Unidos-Canadá - Partido por el oro, femenino

19:30 horas - Esquí acrobático: Halfpipe femenino - Clasificación carrera 1

20:27 horas - Esquí acrobático: Halfpipe femenino - Clasificación carrera 2

Dónde ver por TV hoy en España los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026

Un gran acontecimiento como son estos Juegos de Invierno de Milano Cortina d'Ampezzo 2026 acaparan la atención deportiva durante el tiempo que transcurran y, en España, con 20 representantes en tierras italianas, los aficionados a los deportes de invierno y al deporte en general estarán muy atentos a lo que allí ocurra.

Estos Juegos se pueden ver en abierto en España a través de muchas opciones. Por un lado, RTVE tiene los derechos, por lo que hace una amplia cobertura de lo que ocurre en la cita olímpica en su programación de Teledeporte, así como en la plataforma RTVE Play.

Y también pueden seguirse en Eurosport, a través de sus dos canales. Ya de por sí, Eurosport suele retransmitir muchas competiciones de los diferentes deportes invernales y en estos Juegos de Milano Cortina se ha volcado. Este canal está disponible en las diferentes plataformas que hay en España (Movistar, DAZN u Orange). Y cuenta con la plataforma HBO Max, donde también se pueden seguir.

Así mismo, en ESTADIO Deportivo ofreceremos una amplia cobertura de todo lo que ocurra cada día en estos Juegos Olímpicos de Invierno que tienen las ciudades de Milán y de Cortina d'Ampezzo como principales sedes.