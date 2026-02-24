Movistar Team ya se ha asegurado el objetivo prioritario que se marcó en 2026

El equipo español no ganaba una general de varios días desde 2023, cuando Oier Lazkano venció en el Boucles de la Mayenne

“Quería pelear por una general. Era un objetivo muy grande para esta temporada y lo hemos conseguido muy pronto. Es la recompensa al trabajo del invierno”, señalaba este domingo Iván Romeo, el flamante ganador de la 72ª Vuelta a Andalucía - Ruta del Sol 2026.

Iván Romeo había roto en tierras andaluzas una sequía de nueve años sin ver una victoria española, desde que la lograra el también ciclista del Movistar Team Alejandro Valverde, campeón en cinco ocasiones de la ronda andaluza.

El ciclista pucelano lo hacía ganado una etapa -la segunda- y la general, un objetivo que, como él mismo reconocía, era prioritario en este 2026 para el equipo telefónico. El motivo es obvio: no ganaban una general desde 2023.

A lo largo de estos últimos años, el Movistar Team ha ganado pruebas de un día como en Circuito de Getxo, la Clásica de Jaén, alguno de los trofeos que componen la Challenge de Mallorca... Y también ha ganado etapas en muchas carreras, entre ellas en la misma ronda andaluza, donde Jon Barrenetxea se impuso en 2025 en la última etapa. Pero desde que en mayo de 2023 el hoy defenestrado Oier Lazkano ganara la general del Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel, nadie del Movistar había vuelto a estar en lo más alto del podio al final de una carrera de varios días.

Lazkano, Jorgenson y Guerreiro, últimos ganadores con Movistar

En ese 2023, el Movistar Team también ganó el Tour de Oman con Matteo Jorgenson y el Saudí Tour con Ruben Guerreiro. Luego, han llegado dos años malos, en los que apenas ha sumado 14 victorias parciales entre los dos, pero, curiosamente, en los que ha sumado más puntos, lo que le ha permitido salvar los muebles en la clasificación del UCI World Tour sin problemas cuando en 2025 llegó el corte.

Se da el caso de que pese a los puntos sumados por Iván Romeo por la general de la Vuelta a Andalucía (250 puntos), el Movistar Team ha bajado esta semana dos puestos en el ránking de este año de la clasificación, ya que apenas ha podido sumar 53 puntos (Castrillo, Novak, Quintana y Milesi) en el UAE Tour por la baja de Enric Mas.

En los puntos podrán pensar más adelante, pero el reto de volver a ganar una carrera ya lo han solventado a las primeras de cambio. A partir de ahora toca disfrutar. Y con Iván Romeo se presenta un gran futuro por delante.