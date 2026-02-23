Jonas Vingegaard toma una decisión urgente tras el chasco con el UAE Tour

El ciclista danés del equipo Visma reorganiza su calendario y confirma que estará presente en la París - Niza

Era una especie de secreto a voces. El desarrollo de los acontecimientos desde la pretemporada –caída y lesión incluidas– hacían casi asegurar que a Jonas Vingegaard le tocaba modificar su calendario de manera drástica, algo que ahora se ha confirmado con el anuncio de que el dos veces ganador del Tour de Francia estará en la salida de la París - Niza.

Tomar la salida en la mencionada prueba de una semana en el mes de marzo parecía lógico desde primera hora. Tal y como explica el equipo Visma a través de un comunicado, el danés se vio obligado a cancelar su participación en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos debido a un accidente y posterior enfermedad, circunstancias que le llevaron a cambiar rápidamente su enfoque.

De este modo, y desde hace semanas, se sabe que Vingegaard iba a anunciar nuevas carreras en las que competir de cara a llegar en un buen estado de forma al Giro de Italia. Sobre la mesa estaban la Tirreno - Adriático y la París - Niza. Sin embargo, en la primera la estructura neerlandesa tenía decidido acudir con Matteo Jorgenson como jefe de filas, mientras que en la carrera francesa tal papel estaba reservado para un Simon Yates que decidió retirarse, por lo que la vacante estaba clara. Así explica el propio Vingegaard la decisión tomada de urgencia.

"Estoy emocionado de volver a estar en la salida de la París - Niza. Es una carrera prestigiosa con mucha historia. Como equipo, tenemos un título que defender aquí. Tras sufrir una caída y caer enfermo, me tomé el tiempo necesario para recuperarme. Ahora me siento listo para volver a competir y tengo muchas ganas después de un largo invierno de entrenamiento", anuncia.

Una París - Niza de gran nivel por la general

La edición de 2026 de la París - Niza, la cual se desarrollará del 8 al 15 de marzo, contará con algunos de los mejores ciclistas del gran pelotón. Entre estos se encuentran Joao Almeida, Juan Ayuso o Kevin Vauquelin. Sí, el cartel es excelente, y justo por ello el interés por ver hasta qué punto puede dominar Vingegaard es aún mayor.

Recordemos que a diferencia de pasadas campañas, el danés de 29 años no ha centrado su campaña en preparar únicamente el Tour de Francia, sino que hará doblete corriendo antes el Giro de Italia, carrera que espera conquistar para tener las tres grandes del ciclismo en su haber.