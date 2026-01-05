Steleers le quita a Ravens la última plaza de playoffs y Broncos certifica el 'seed' 1 de la AFC

Un field goal fallado por Tyler Loop en el último segundo ha asegurado la victoria de los Pittsburgh Steelers sobre los Baltimore Ravens, lo que vale una plaza de playoffs, la última de la AFC, una conferencia en la que los Denver Broncos han asegurado el 'seed' 1 ganando a Los Angeles Chargers

La última jornada de la NFL es historia y ha terminado con una gran sorpresa en forma de partido dramático en el que estaba en juego la AFC Norte, el que ha enfrentado a Baltimore Ravens y Pittsburgh Steelers en casa de estos últimos. Y han sido los locales quienes han triunfado después de un duelo igualadísimo en el que un 'field goal' fallado por Tyler Loop en el último segundo ha fastidiado el camino de los de John Harbaugh, que ya celebraban su clasificación a una nueva postemporada, incluso en un año tan complicado como este por las lesiones.

Esta victoria da la división a los de de Mike Tomlin, devolviendo a Aaron Rodgers a unos playoffs en su posible año de retirada. Sus rivales serán el 'seed' 5 de la AFC, los Houston Texans, que vencieron de forma agónica a los Colts para rematar este puesto. Eso sí, la derrota de los Jaguars que necesitaban para ser 'seed' 3 no llegó y los de Liam Coen se quedan la división y se medirán a los Buffalo Bills. La conferencia ha sido para los Denver Broncos tras 'rematar' su gran año dominando a unos Chargers con los suplentes. Los angelinos se quedan con el seed 7 y se medirán a los New England Patriots, que necesitaban la derrota de los de Sean Payton y tendrán que conformarse con la segunda posición pese a haber destrozado a los Miami Dolphins en esta última jornada.

Los Falcons 'regalan' la NFC Sur a los Panthers

En la NFC la gran historia que quedaba por escribir era la de la NFC Sur. Después de que los Atlanta Falcons ganaran a Los Angeles Rams la pasada jornada, se abría una opción para los Carolina Panthers de que incluso en caso de caer ante Tampa este sábado, cosa que sucedió, una victoria de Atlanta ante Nueva Orleans les daba acceso a playoffs. Y así sucedió, pues los de Raheem Morris -despedido poco después del partido tras un año irregular- vencieron a los Saints por 19 a 17 y ahora Bryce Young y sus chicos pelearán por llegar aún más lejos.

En el resto de la conferencia, ganada por los Seahawks tras vencer a San Francisco el sábado, Chicago y Philadelphia mantienen los seed 2 y 3 pese a perder ante Detroit y Washington. Siendo el 4º para Carolina tras la carambola mencionada, Los Angeles Rams han arrebatado el 5º puesto a los Niners tras vencer a Arizona y en el 7º se quedan los Packers, que tras asegurarlo en la semana 17 se permitieron el lujo de regalar el partido contra Minnesota jugando con la unidad C.