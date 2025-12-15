Los Chiefs confirman la gravísima lesión de Patrick Mahomes: "No voy a mentir, duele"

El tres veces ganador del Super Bowl se rompe el ligamento cruzado anterior de la rodilla y dice adiós a una temporada en la que Kansas City ya no tienen opción de llegar a playoffs

Todo puede ir a peor... Algo así deben pensar unos Kansas City Chiefs que estaban sufriendo enormemente durante el desarrollo de la regular season de la NFL y que ahora además deben lidiar con la gravísima lesión que ha sufrido su gran estrella, un Patrick Mahomes que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla durante la derrota de su equipo ante Los Angeles Chargers.

"Una resonancia magnética confirmó que nuestro quarterback Patrick Mahomes sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido de hoy. Patrick y el club están explorando opciones quirúrgicas", reza el comunicado de la franquicia.

La lesión se produjo poco antes de la finalización del citado partido en el que los Chiefs cayeron por 16-13, un resultado que les deja sin opciones de alcanzar los playoffs cuando restas tres partidos para cerrar la temporada regular. Un Mahomes centrado en llevar a los suyos a la remontada tenía el balón a menos de dos minutos del final, marcó jugada, no encontró receptor alguno y optó por correr para ganar algunas yardas... No pudo. Fue derribado por detrás por un defensor y su rodilla izquierda se trabó en el césped, lo que provocó que quedara tendido en el terreno con un visible rictus de dolor, por lo que fue llevado del terreno hacia al vestuario.

Nada más verle sufrir sobre el césped se podía intuir la gravedad de un problema que fue confirmado posteriormente por los de Kansas City. Asimilado el golpe, el tres veces MVP del Super Bowl compartió un mensaje a través de redes sociales centrado ya en tener un triunfal regreso en la próxima temporada.

"No sé por qué tuvo que pasar esto. No voy a mentir, duele. Pero ahora solo podemos confiar en Dios y luchar día tras día. Gracias a los Chiefs por apoyarme siempre y a todos los que me han contactado y enviado oraciones. Volveré más fuerte que nunca", expresa.

Patrick Mahomes, leyenda de los Chiefs

Mahomes ha jugado toda su carrera para Kansas City, equipo que lo reclutó en la primera ronda del Draft 2017. Desde el 2018, el pasador se convirtió en el alma ofensiva de la franquicia a la que ha liderado para disputar cinco de los más recientes seis Super Bowl, de los que ha salido victorioso en tres ocasiones, logros que han llevado a compararlo con Tom Brady, el mejor jugador en la historia de la NFL. Ahora le toca vivir una dura lesión como también le pasó al por entonces jugador de New England Patriots