Noruega se hace con la triple corona en el Mundial de balonmano femenino

Noruega supera a Alemania (20-23) en una final del Mundial muy igualada, que llegó viva a los cinco últimos minutos, en los que la veterana meta Lunde fue decisiva

La selección de Noruega de balonmano femenino logra la triple corona y, tras ganar Europeo y el oro olímpico en París 2024, hace lo propio en el Mundial después de vencer en una igualada final a Alemania (20-23), que resistió con la cabeza alta hasta los diez últimos minutos.

El conjunto noruego, que había barrido a todos sus rivales hasta esta final, se encontró con una Alemania muy seria en defensa, que supo parar a la mejor jugadora del mundo en la primera parte, donde mandó en el marcador, y llegar igualada al último cuarto del encuentro. Las paradas de la meta noruega Lunde en el día de su retirada evitaron que lograra algo más y, finalmente, se tuvo que conformar con el subcampeonato.

La locura inicial, con rápidas transiciones y goles en una y otra portería, auguraban un partido muy vistoso y con muchos goles. Nada de eso ocurrió porque una vez que se estabilizaron ambos equipos, las defensas empezaron a mandar. Noruega empezó anotando, pero las rápidas respuestas germanas frenaron su énfasis y el partido entró en una dinámica donde el equipo germano se sentía más cómodo.

Desde el 3-2, a los seis minutos de juego, al 11-12, en el primer minuto de la segunda mitad Alemania estuvo por delante. Fueron sólo dos goles su máxima ventaja, pero las sensaciones eran muy diferentes. Lunde, con sus paradas, estaba evitando una situación complicada a una Noruega que no veía cómo anotar ante la defensa germana y en la que su gran estrella, Reistad, no veía portería. Un error en el último ataque alemán y un gol en el último segundo, a portería vacía, de Aardahl le permitió a las noruegas, al menos, irse al descanso con empate a once. Y con Alemania dando la sensación de haber perdido una oportunidad de oro.

Eso quedó demostrado en el arranque de la segunda mitad. Noruega elevó el nivel defensivo y Reistad empezó a aparecer. La máxima goleadora del Mundial anotó a los pocos segundos de empezar la segunda mitad su primer gol y Noruega ya no estuvo abajo en el marcador nunca más.

Noruega resurge y Alemania contesta

Un parcial de 4-1 en esos primeros minutos, en los que se logró la mayor ventaja del encuentro, parecían decantar el partido de forma definitiva para las favoritas. Pero Alemania llevaba 32 años sin ganar un Mundial no quería desaprovechar esta oportunidad. El equipo germano apretó atrás y volvió a equilibrar el encuentro antes de afrontar el último cuarto.

Con empate a 17, Thale Deila, que no falló un tiro en toda la fina, y Reistad asumieron la responsabilidad en ataque y pusieron en ventaja a Noruega ante una Alemania a la que sólo sostenían los goles de Grijseels. Eso le permitió llegar un gol abajo a cinco del final, cuando las germanas tuvieron la ocasión de equilibrar el encuentro después del primer fallo en siete metros de Mork.

No lo lograron y la extremo Aune, con dos goles consecutivos, y Lunde, con su decimocuarta parada, sentenciaron el choque. Título para Noruega e inyección de moral para una Alemania que promete guerra en los próximos años. Francia, que venció a Países Bajos (33-31), se llevó el bronce.

Ficha técnica del Alemania 20-23 Noruega

Alemania: Filter; Behrend (1), Leuchter (4), Grijseels (4), Vogel (4), Doll (1p) y Antl (1) -equipo inicial-, Wachter (ps), Engel (1), Smits (1), Steffen, Kuhne (1), Lott (2), Maidhof, Hauf y Von Pereira.

Noruega: Lunde; Hovden, Skogrand, Aardahl (1), Bakkerud (3), Thale Deila (5) y Wollik (2) -equipo inicial-, Raasok (ps), Kristiansen, Live Deila, Mork (3p), Aune (2), Breistol, Ingstad (2), Henriksen y Reistad (5).

Marcador cada cinco minutos: 4-4, 7-6, 8-7, 9-9, 10-9 y 11-11 (Descanso) 12-14, 13-16, 15-17, 17-18, 19-20 y 20-23 (Final).