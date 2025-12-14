Los 'maestros' Coello-Tapia y Bea-Claudia hacen historia en las Premier Pádel Finals

Los número uno marcan distancia con Ale Galán y Fede Chingotto, mientras que la malagueña y la madrileña bajan de la nube a Delfi Brea y Gemma Triay antes de su separación

Las dos parejas más en forma en estos momentos, los números uno Arturo Coello y Agustín Tapia en el circuito masculino y las número 3 Bea González y Claudia Fernández en el femenino, han despedido la temporada de igual forma que en los últimos torneos, con victoria en las Premier Pádel Finals 2025.

Coello y Tapia remontaron ante Ale Galán y Fede Chingotto para quitarle emoción al arranque de la próxima temporada, en la que partirán con un amplio margen sobre sus principales rivales en la clasificación. El vallisoletano y el bonaerense sufrieron para levantar un partido que se había complicado tras caer en la primera manga, pero cambió de signo a partir del sexto juego del segundo set y finalizó con un emocionante 'tie break' final que se apuntaron los número uno (6-7, 6-3 y 7-6).

En el desenlace, Coello y Tapia acertaron al volcar todo su juego sobre un Chingotto que se vio desbordado y rápidamente tomaron ventaja. Tras ceder dos pelotas de torneo, a la tercera se hicieron con él. Antes de eso, sufrieron el buen arranque de Ale Galán, que casi les gana el partido con sus golpes ganadores y agresividad.

Así, los de Gustavo Pratto se hicieron con el vigésimo noveno duelo entre ambos en un año en el que sólo sufrieron durante el tramo posterior al regreso del parón vacaciones, ya que el resto de la temporada sólo las lesiones le han impedido que las diferencias de Coello y Tapia con respecto a Galán y Chingotto fueran mayores.

Con este triunfo, además, se resarcen de la dura derrota en las Premier Pádel Finals 2024, cuando llevaban seis meses invictos y cayeron en la final ante unos sorprendentes Coki Nieto y Jon Sanz, que no habían ganado ni un torneo hasta ese momento y que se separaban a continuación.

Bea González y Claudia Fernández se despiden a lo grande

Antes de eso se había jugado la final femenina, en la que Bea González y Claudia Fernández demostraron su dominio ante las líderes de la temporada, Delfi Brea y Gemma Triay, que han visto cómo han perdido los tres últimos torneos a manos de esta joven pareja.

Por fortuna para ellas y de forma incomprensible a tenor de los resultados, Bea González y Claudia Fernández se separan y jugarán por separado la próxima temporada. En ésta, sólo las lesiones, especialmente de la malagueña, les han impedido luchar por una cima a la que, viendo el nivel de los últimos torneos, podrían haber aspirado.

En esta final sólo flaquearon en el segundo set, pero en los otros dos fueron superiores para ganar por 6-4, 0-6 y 6-3. Con ello suman su sexto título de la temporada, los tres últimos de forma consecutiva.

Bea González ha acabado el año en un estado de forma brutal y sus rivales lo han sufrido. Triay y Brea se las veían para aguantar la agresividad de la malagueña, que como en partidos previos, tomó ventaja muy pronto y tanto ella como Claudia Fernández la supieron gestionar para hacerse con el primer set. El segundo fue otra historia y una ruptura inicial dio alas a las número uno para tomar ventaja y encarrilar pronto un set que, viendo perdido, las número tres dejaron ir.

Todo se iba a decidir en la tercera manga, en la que Triay y Brea mantuvieron la inercia con un 'break' inicial que llevó el marcador parcial a un peligroso 8-0. Ahí reaccionaron González y Fernández. La madrileña fue la principal 'culpable' de que el equilibrio volviera al marcador (2-2) y, a partir de ahí, fue la malagueña la que volvió a tomar el mando en la pista para encarrilar el triunfo.