Ryan García vs Mario Barrios: Horario, dónde y cómo ver en TV en España el combate por el título del peso wélter del CMB

Tras más de dos años sin ganar una pelea, Ryan García tratará de lograr el cinturón del peso wélter del CMB ante el campeón Mario Barrios

El siempre controvertido Ryan García (24-2-0, 20 KO) vuelve a la carga tras un tiempo apartado de los focos y este sábado peleará en Las Vegas por el título del peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el vigente campeón, el púgil norteamericano Mario Barrios (29-2-2, 18 KO).

De antemano, el duelo se aventura como uno de los más atractivos que podemos ver este año y ha cobrado especial relevancia por la presencia de King Ry, que lleva sin ganar desde 2023. García ha estado sancionado más de un año tras dar positivo en ostarina y fue expulsado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por comentarios racistas, pero ni eso le ha restado protagonismo. Sigue siendo uno de los boxeadores más populares.

Tras ese paréntesis, regresó el pasado año y decidió dejar el peso superligero para pasar al wélter. En su estreno en esta división, peleó ante Rolando Romero por el título vacante de peso wélter de la AMB y perdió por decisión unánime. Ahora, tratará de hacerse con otro cinturón, en su regreso al Consejo Mundial de Boxeo, aunque enfrente tendrá a un boxeador experimentado que ya ha defendido su cetro con éxito en tres ocasiones.

Cartelera completa de la velada con Ryan García vs Mario Barrios como combate estelar

Ryan García vs Mario Barrios (por el título del peso wélter CMB)

Richardson Hitchins vs Óscar Duarte Jurado (por el título del peso superligero FIB)

Gary Antuanne Russell vs Andy Hiraoka (por el título del peso superligero AMB)

Frank Martin vs Nahir Albright (peso superligero)

Bektemir Melikuziev vs Sena Agbeko (peso supermedio)

A qué hora es el combate entre Ryan García y Mario Barrios

El T-Mobile Arena de Las Vegas (Estados Unidos) acoge hoy sábado 21 de febrero de 2026 -madrugada del domingo en España- la velada que tendrá como combate estelar el duelo entre Ryan García y Mario Barrios.

La cartelera, programada con cinco combates, arrancará a la 1:00 horas -hora peninsular española- y la pelea entre Ryan García y Mario Barrios está prevista para las 5 horas de la madrugada.

Dónde ver por TV la pelea de Ryan García y Mario Barrios

En cuanto al canal y a las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Ryan García y Mario Barrios, la cadena que tiene sus derechos para emitir en España es DAZN. En este caso, se podrán ver los combates por uno de sus canales en formato Pay per View (PPV) y tiene un coste de 20,99 euros.

Recuerda que en ESTADIO Deportivo les informaremos sobre el desenlace de una de las peleas más importantes que esperan en este 2026 recién comenzado.

