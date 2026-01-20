Los Hispanos se ven capaces del milagro en el Europeo 2026 de Balonmano Masculino

"Haber perdido estos dos primeros puntos no significa nada", advertía el seleccionador español, un Jordi Ribera que invita a "soñar"

España cayó ante Alemania en el último partido de la fase de grupos del Europeo de Balonmano Masculino 2026 y, pese a que se ha complicado mucho su acceso a la lucha por las medallas, había más satisfacción que desánimo, ya que, según señalaban, su objetivo principal era superar un grupo en el que, como se ha visto, todos podían ganarles a todos.

Alemania cayó ante Serbia y estos ante Austria, pero los alemanes pasan como primeros y con dos puntos a la Main Round después de ganar (34-32) a una España que había doblegado a Austria y Serbia. Era el grupo de la muerte y eso les da confianza para la segunda fase. Aunque en ella estén, entre otros, Dinamarca y Francia. Y a que algunos de estos vayan a pasar con dos puntos y España no.

"Tenemos cuatro partidos por delante y eso va a permitir crecer al equipo y, por qué no, soñar, porque haber perdido estos dos primeros puntos no significa nada, tenemos todavía mucha competición por delante y trataremos de aprovecharla al máximo", avisaba un Jordi Ribera que venía de levantar el ánimo de los suyos y de transmitir un mensaje de optimismo para lo que queda.

Ribera sabe que España lo tiene difícil, pero que el resto también lo tiene complicado y que habrá muchos duelos directos en un grupo que, además de Francia, Alemania y Dinamarca, también va a tener a Portugal -que este martes le ha ganado a los daneses- y a Noruega. Y eso puede hacer que haya sorpresas y que los dos puntos de desventaja con los que se parte no parezcan tanto.

España debuta ante Noruega en la segunda fase

De hecho, España abre el grupo este jueves ante Noruega, uno de los anfitriones y uno de los que tampoco tiene puntos, por lo que, si gana, podría volver a meterse de lleno en la pelea. "Estoy muy contento por haber pasado a la segunda fase, porque estábamos en un grupo muy complicado como se ha comprobado con la victoria de Austria sobre una Serbia que el sábado ganó a Alemania. Resultados que demuestran lo difícil que era clasificarse en este grupo", avisaba el seleccionador español.

Jordi Ribera vio luces y sombras ante Alemania, pero cree que el equipo está creciendo y eso lo transmitió en ataque. "En ataque creo que hemos estado bien -ante Alemania-. Hemos hecho más de treinta goles, con buenos recursos, con buena continuidad y eso ha hecho que el equipo nunca le pierda la cara al partido, pese a tener enfrente un rival con una gran capacidad de lanzamiento. (...) Nos ha faltado estar un poquito mejor en defensa, recuperar alguna pelota, parar algún balón...", explicaba el técnico catalán, que se quedaba con que España había "competido" ante la actual subcampeona olímpica.

Ese positivismo también lo ofrecía uno de los debutantes en este Europeo, un Marcos Fis que dejó ante los alemanes algunas jugadas de mucha clase. "Hemos pasado a la Main Round y aunque nuestro objetivo era pasar con puntos, la victoria de Austria sobre Serbia nos obligaba a ganar a Alemania para conseguirlo y no hemos podido", señalaba el hijo del mítico Julio Fis, que se había visto "suelto en ataque", aunque en defensa reconoce que aún debe "mejorar".