Los Hispanos se quedan sin puntos

La selección española se lleva a la segunda fase buenas sensaciones, pero ningún punto para el 'infierno' que es espera allí (Francia, Dinamarca...) en el Europeo de Balonmano Masculino 2026

España tendrá que hacer una machada para alcanzar las semifinales del Europeo de Balonmano Masculino 2026 después de perder ante Alemania por 32-34 en un partido en el que los pupilos de Jordi Ribera acusaron la mayor motivación rival y cometieron, también, algunos errores, en especial en defensa, que no habían tenido en sus dos primeros encuentros.

Los Hispanos conocieron antes del inicio del partido que tenían asegurada su clasificación por la derrota de Serbia ante Austria. Y, aunque luego se emplearan a fondo, la motivación de unos y otros era diferente, ya que Alemania estaba obligada a puntuar para seguir en competición.

Los germanos, además, contaban con el apoyo del pabellón, pues al jugarse cerca de Alemania, la práctica totalidad de los aficionados apoyaban al equipo de Gislason, que parecía jugar en casa.

Nada de eso habría servido si España hubiera estado en defensa como ante Austria, en especial en la primera parte, o si Wolff no hubiera aparecido en los momentos clave para evitar que los Hispanos equilibraran el marcador. Entre sus paradas en la primera mitad y los goles de Knorr y Uscins, Alemania sacó una ventaja que supo mantener.

España no se despegó. En algún momento llegó a ir cuatro abajo, pero siempre aparecía. Con Gurri, autor de siete goles en la segunda parte, y Marcos Fis anotando de forma consistente en la segunda mitad, se soñó con el triunfo, pero Alemania siempre respondía cuando le hacía falta.

Los lanzamientos alemanes, incontenibles para los Hispanos

Ni Sergey Hernández, pese a que logró sacar cuatro buenas paradas en la primera mitad, ni Nacho Biosca pudieron contener los lanzamientos lejanos de Alemania. Aunque tampoco la línea defensiva española estuvo lo suficientemente contundente como para que los alemanes pudieran lanzar con más dificultad.

El partido apenas tuvo los vaivenes típicos de otros encuentros. Alemania cogió ventaja a partir del 3-2 y se mantuvo en una renta de dos o tres goles durante todo el encuentro. A los apretones germanos respondía España para ponerse a uno. Así, el 17-15 que brillaba al descanso no pintaba mal para los de Ribera. No habían estado finos en defensa y, aún así, seguían a sólo dos tantos.

La mejoría defensiva llegó tras el descanso, pese a que encajaron otra vez 17 goles en la segunda mitad. El problema es que cuando lograban contener los ataques rivales, los Hispanos se veían incapaces de aprovechar esa ventaja. Así se entró en una vorágine final en la que unos y otros contestaban en cuestión de segundos a los goles del rival y eso aumentó la cuenta de forma estéril para los intereses españoles.

Los Hispanos arriesgaron en el tramo final y Alemania se escapó de cinco (29-34) a menos de dos minutos para la conclusión. Pese a ello, España no se dejó ir y consiguió su mejor parcial (3-0) para al menos pasar con sólo dos goles de desventaja. Veremos si eso puede servir de cara a la siguiente fase, donde habría mucha igualdad.

Ficha técnica del Alemania 34-32 España

Alemania: Wolff; Mertens (4), Koster (6), Kiesler (-), Golla (2), Langhoff (-) y Zerbe (3, 1p) -equipo inicial- Späth (ps), Lichtlein (-), Schluroff (-), Haseler (1), Knorr (5), Uscins (8), Fischer (5), Grgic (-) y Kohlbacher (-).

España: Sergey Hernández; Aleix Gómez (4p), Alex Dujshebaev (1), Casado (1), Tarrafeta (4), Barrufet (-) y Serdio (2) -equipo inicial-, Biosca (ps), Serradilla (1), Gurri (7), Odriozola (2), Garciandia (-), Fis (4), Dani Dujshebaev (3), Dani Fernández (3) y Javier Rodríguez (-).

Marcador cada cinco minutos: 3-2, 6-5, 9-7, 11-9, 15-11 y 17-15 (Descanso), 20-17, 22-20, 24-21, 28-25, 31-29 y 34-32 (Final).

Árbitros: Konjicanin y Konjicanin (BIH). Excluyeron por dos minutos a Koster, Fischer y Kiesler por Alemania; y a Serdio, Serradilla y Odriozola por España.