España - Alemania en directo el partido de los Hispanos en el Europeo de Balonmano Masculino 2026

La selección española masculina de balonmano se juega el ser o no ser ante Alemania en el Europeo 2026 en un partido donde no esperaba tener estas urgencias después de ganar a Austria y Serbia, pero que será decisivo para su devenir en la competición.

¡Buenas noches! Comenzamos nuestra retransmisión en directo del partido entre España y Alemania , con el que ambas selecciones cierran la fase de grupos del Europeo de Balonmano Masculino 2026.

Los Hispanos llegan a este partido como primeros de grupo, con dos victorias en dos partidos, mientras que Alemania es tercera tras españoles y serbios, pero todo está muy igualado y hasta la cuarta, Austria, partía en esta última jornada con opciones de clasificación

Máxima igualdad entre Serbia y Austria al final de la primera parte. Ganan los balcánicos por 13-12, un resultado que obligaría a España a no perder por más de dos goles con Alemania si no quiere caer eliminada

Jordi Ribera descarta a los dos mismos jugadores que ante Austria, Nathan Suárez y Víctor Romero , que aún no se ha podido estrenar en este Europeo 2026

La selección española guardará un minuto de silencio antes del inicio del partido por las víctimas del accidente ferroviario sucedido de Adamuz (Córdoba). "Nuestro equipo nacional honrará a las víctimas del accidente ferroviario que ha tenido lugar en Adamuz respetando ese minuto de silencio y portando brazaletes negros", publicaba la RFEB a través de la red social X.

La derrota de Alemania ante Serbia ha cambiado el panorama del Grupo A. Con ese triunfo, los cuatro equipos tienen opciones de pasar a la siguiente fase y, los cuatro, pueden también caer eliminados.

De momento, España es primera, pero una derrota por más de dos goles le haría depender de lo que ocurra en el otro partido, del que conocerá el resultado cuando ya comience el choque.

Hasta el momento, los Hispanos se han mostrado muy firmes y los nuevos no han notado su bisoñez en los dos primeros partidos de este Europeo de Balonmano. Ante Serbia se sufrió, pero supieron aguantar en los últimos minutos el empuje balcánico. Y, frente a Austria, ni siquiera sufrieron. En ambos casos, el buen hacer defensivo resultó clave y las actuaciones de los porteros ayudaron a conservar la ventaja obtenida en la primera mitad.

Los Hispanos quieren la revancha ante Alemania

Alemania es otra historia y no sólo porque sea una de las mejores selecciones del mundo, sino también porque está más obligada que España, ya que, a no ser que pierda Serbia ante Austria, o ganan por más de dos goles o estarán eliminados a las primeras de cambio.

A su favor tendrán a la grada. El hecho de que esta primera fase la juegue España en Herning (Dinamarca) hace que el público sea mayoritariamente alemán, aunque eso no les sirvió frente a los serbios, que les ganaron de tres goles después de remontar en la segunda mitad.

En la mente de todos está también su último duelo, ya que fue en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024 y ganó Alemania de un gol. Las ganas de revancha están presentes en el equipo español, al que le dolió especialmente aquella derrota.