España - Alemania de Balonmano | Horario, canal y donde ver en TV a los Hispanos en el Europeo Masculino 2026

La selección española se juega el pase a la Ronda Principal del Europeo de Balonmano Masculino 2026 ante una Alemania tocada tras su derrota frente a Serbia

La selección española masculina de balonmano pensaba llegar a su trascendental duelo ante Alemania con su pase a la Main Round encarrilado después de haber ganado a dos rivales muy peligrosos, Serbia y Austria, en las dos primeras jornadas del Europeo 2026.

Todo pasaba porque se cumpliera la lógica y Alemania hiciera lo propio ante estas dos mismas selecciones. Sin embargo, los actuales subcampeones olímpicos cumplieron ante Austria, a la que ganaron de tres, pero cedieron frente a Serbia, que les dominó en la segunda parte, les frenó su ataque y acabó remontando los cuatro goles de desventaja que tenía al descanso.

La conclusión es que a Alemania no le queda otra que ganarle a España por más de dos goles si quiere pasar de ronda y a los Hispanos también les espera una final, ya que no pueden perder por esa diferencia si no quieren ser ellos los que caigan. Eso si, como se prevé, Serbia le gana a Austria previamente, porque en este grupo tan igualado todo puede pasar. Incluso que una selección que va última con cero puntos, como la austriaca, dé la sorpresa y se meta de rebote. La ventaja para españoles y alemanes es que jugarán sabiendo el resultado del partido anterior.

Los Hispanos, hasta el momento, han demostrado un gran nivel, especialmente en defensa. Y también, que tienen margen de mejora, sobre todo en ataque, lo que hace ser optimistas si logran pasar esta 'final' de cara a lo que puedan ofrecer en la segunda fase del Europeo Masculino 2026.

Los pupilos de Jordi Ribera han avanzado su renovación con respecto a los dos últimos campeonatos y no están notando la ausencia de sus dos porteros habituales en los últimos campeonatos. Tanto Sergey Hernández como Nacho Biosca están a un gran nivel, como se pudo comprobar ante Austria, duelo en el que el primero fue elegido como mejor jugador del encuentro. "El premio a mejor jugador del partido es un premio al trabajo colectivo que hacemos tanto la defensa como la portería. Una colaboración que ha sido muy buena", señaló el portero del Magdeburgo.

Que se mantenga ese nivel y que Serdio y Serradilla sigan conformando la muralla hispana será clave para detener a una Alemania que, contra las cuerdas, es muy peligrosa.

A qué hora es el España - Alemania de balonmano

Los Hispanos se enfrentarán a Alemania este lunes 19 de enero en el último partido de ambos en la fase de grupos del Campeonato de Europa de Balonmano Masculino 2026. El duelo entre españoles y alemanes está previsto para las 20:30 horas -hora peninsular española- en la localidad danesa de Herning. También este lunes, a las 18:00 horas, se disputa el otro partido del Grupo A entre Serbia y Austria.

Dónde ver por TV este España - Alemania del Europeo de Balonmano Masculino 2026

RTVE suele acoger habitualmente los partidos de la selección española de balonmano y los grandes acontecimientos en los que participa. Y, en esta ocasión, no es diferente, por lo que los partidos de los Hispanos en el Europeo de Balonmano Masculino 2026 se pueden ver a través de Teledeporte y por la plataforma RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo también estamos dando toda la información sobre este torneo, con especial hincapié en lo que hagan los Hispanos de Jordi Ribera.